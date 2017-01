Chytrá Nokia 6 - finská značka otevírá novou éru Android smarphonem s 4 GB RAM

Po rocích váhání míří legendární finská značka na trh s chytrými telefony. Pod taktovkou společnosti HMD Global, která je vlastníkem mobilní značky, představila Nokia model 6 s Androidem a míří s ním na čínský trh.

Nejnovější Android a výbava střední třídy

Nokia 6 nabídne nejnovější verzi operačního systému Android ve verzi Nougat, kovové okraje a zaoblenou čtečku otisků prstů na přední straně. Na první pohled vypadá trochu jako Samsung Galaxy S7, ale rozdíly se najdou.

Telefon nabídne 5,5" Full HD displej, dále osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 430 a slušné 4 GB operační paměti. Pro data bude připraveno 64GB úložiště a těšit se zákazníci mohou i na dvojici reproduktorů. Fotoaparát nabídne 16Mpx fotoaparát s automatickým ostřením na principu fázové detekce, dále pak přední 8Mpx kamerku pro selfie a videohovory.

Čína jako první trh - Nokia se konkurence nebojí

Zajímavé je, že první trhem, na kterém Nokia bude své renomé znovu budovat, je Čína. Právě tam započne prodej za cenu kolem 250 dolarů (cca 6 500 Kč). "Čína je největším a nejvíce konkurenčním trhem s chytrými telefony na světě," zaznělo v tiskovém prohlášení společnosti. "Naší ambicí je nabídnou prémiový produkt, který vyhoví potřebám zákazníka v každé cenové hladině a na jakémkoliv trhu".

Přestože mnozí doufali v uvedení modelu vyšší třídy, střední třída je strategickým rozhodnutím. Nokii by tento krok mohl mohl vynést větší základnu spotřebitelů a postupně značku navrátit na trh. Podle čínských analytiků je cena za model zajímavá a spadá do průměru prodejní ceny trojice předních čínských značek.

O výrobu zařízení se stará Foxconn a na trh dorazí na jaře roku 2017, přičemž konkrétního představení by se měla Nokia 6 dočkat na veletrhu MWC v Barceloně. Do poloviny roku bychom se poté podle HMD měli dočkat představení dalších modelů značky. Uvidíme, jak nová kapitola ve 150 let dlouhých dějinách značky pod taktovkou HMD dopadne. Doufejme, že se zajímavých kousků brzy dočkáme i pro Evropu a trošku nostalgicky třeba i sem tam zazní starý dobrý Nokia tune.