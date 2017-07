Microsoft vylepšuje aktualizační proces Windows 10

Sea of Thieves se po roce připomíná ve 4k rozlišení a vystřeluje lidi kanónem Pavel Vevera 06/13/2017 20:00:00 Pirátství je v současnosti v herní průmyslu relativně opomíjeným. Aspoň bavíme-li se o tématickém zasazení. O to víc potěšil po roce další gameplay z Sea of Thieves. http://cdr.cz/sites/default/files/sea-of-thieves-e3-2017-uvodni.png