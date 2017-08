Siemens postaví v Německu elektronickou dálnici eHighway

Německá spolková republika Hesensko pověřilo Siemens stavbou trolejí nad dálnicí. Jedná se o desetikilometrový úsek a je určen pro čistě elektrické a hybridní nákladní automobily. Troleje budou nad dálnicí A5 a povedou od letiště ve Frankfurtu, resp. sjezdu Zeppelinheim do města Darmstadt, kde je celnice.

Siemens svoji myšlenku „eHighway“ předvedl již v roce 2012, takže se nejedná o nikterak žhavou novinku. Nicméně je to jedno z řešení, jak snížit emise dálkové přepravy. Ve Švédsku se již tento koncept testuje, ovšem jen na 2 km úseku, což je 5x kratší délka než v případě Německé stavby.

Siemens se bude starat o všechno, o správu systému, plánování a samozřejmě i výstavbu. Tyto troleje budou součástí projektu ELISA (Electrified, Innovative Heavy Freight Transport On Autobahns), který zaštiťuje inovace dálkové nákladní přepravy na německých dálnicích.

Nákladní společnosti díky projektu ušetří až 20 tisíc € ročně, které by jinak daly za 100 000 najetých km. Bez pochyby se zvýší efektivita, jelikož motory s vnitřním spalováním nejsou nijak extrémně efektivní. Přenos energie z trolejí má mít 80% efektivitu, což je poměrně dobré. Ale to nejdůležitější. Kdyby bylo 30 % nákladní dopravy v Německu elektrifikováno, snížila by se produkce CO2 o 6 miliónů tun.

A jaké nákladní vozy budou moci jezdit po takové dálnici? Například Scania G 360, který je hybridní a má devítilitrový motor na biopalivo o výkonu 265 kW, kterému sekunduje elektromotor o výkonu 130 kW s točivým momentem 1050 Nm, což jsou slušné hodnoty.

Tímto projektem chce spolková země zjistit, zda má takový systém smysl a zda opravdu dojde k reálnému odlehčení životnímu prostředí.