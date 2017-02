Zahrajte si zdarma For Honor. Otevřená beta dovolí hru na zkoušku před vydáním

Už v září minulého roku jsme si měli možnost v novinářské alfa verzi zahrát hit letošního roku, skvěle vyhlížející For Honor. Zážitky a poznatky jsme si nenechali pro sebe, pokud jste tak ještě neučinili, přečíst si je můžete v našich prvních dojmech.

Uplynulý víkend se nesl ve znamení velkého návratu. Tentokrát uzavřená beta verze, ke které už měli přístup s trochou štěstí i běžní hráči, opravila řadu nepřesností a navíc představila další novinky. Tou nejvýznamnější byli hrdinové, o kterých jsme zatím věděli jen pramálo.

Pokud jste ještě neměli možnost si For Honor zahrát a s jeho koupí stále tápete, přichází vaše chvíle. Ubisoft čerstvě oznámil datum veřejného beta testu, a to už na blízký termín. Do kalendáře si poznamenejte 9. únor, to se totiž svět otočí naruby a na časové ose se přesune zpět do drsného raného středověku, plného proklatě krvelačných rytířů a pečlivě nabroušených ostří.

Pro oznámení veřejného testování zvolil Ubisoft skutečně skvostnou formu ve formě 360° videa přímo z bojiště, ve kterém se můžete rozhlížet všude kolem sebe.

Veřejný beta test bude v mnohém podobný tomu uzavřenému, vývojáři chtějí ale otestovat stabilitu serverů, které budou zatíženy více, než kdy před tím. For Honor totiž disponuje systémem crossplatform, což v praxi znamená, že na jedné mapě proti sobě mohou bojovat majitelé hry pro Windows PC, PlayStation 4 a Xbox One.

Beta verze na vašem disku příliš místa nezabere, vyčlení pouze 19 GB. V brnění evropského rytíře, Vikinga nebo japonského samuraje budete moci otestovat čtveřici herních módu - Dominion, Brawl, Duel a Elimination. Poslední zmíněný je jedinou novinkou, kterou otevřená beta oproti předchozímu testu nabídne. Na každé straně proti sobě postaví čtveřici hráčů bez možnosti respawnu, o definitivním vítězi se rozhodne vždy během pěti kol.

Finální verze For Honor potom vychází 14. února, na Valentýna. Snad abychom si hru zamilovali.