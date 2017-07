Data z utopené tatrovky, seškvařené disky: „Nenudíme se“, říká Aleš z DataHelpu

Co byla asi nejkurióznější zakázka, kterou jste za dobu své profese řešil?

Vzpomínám si na zakázku, kdy měl klient schovaný disk v mikrovlnce (zamyslí se), nebo to možná byla trouba, teď si to už z hlavy nepamatuji, ale Štěpán (pozn. Štěpán Mikeš, spolumajitel společnosti DataHelp) by to věděl. No a někdo tu mikrovlnku nebo troubu zapnul a disk samozřejmě seškvařil (směje se), ale zachránili jsme z něho data. Pak taky zajímavá příhoda byla, když jsme zachraňovali data z utopené tatrovky. To byla nějaká expedice na Islandu, kdy se se jim „šťastně“ podařilo sjet do jezera. To bylo též úsměvné. Nebo že přišel klient, že mu manželka přejela disk.

Omylem, nebo schválně?

No, to nevím (směje se) a radši ani vědět nechci.

Jak si moc myslíte, že lidi ovlivňuje cena za záchranu dat při rozhodování, jestli do toho půjdou, či nikoliv?

(chvíli přemýšlí) Jednotlivce ovlivňuje dost. Za to u velkých firem se na ní zas až tak nehledí v první řadě. Když se v takové větší společnosti pokazí disk, na kterém jsou věci za několik miliónů, tak tam je hlavní prioritou rychlost provedené záchrany. To je tam určující.

Předpokládám, že pro profesi záchranáře dat je třeba kamarádit s technikou už od raných let.

No jasně (směje se). Dokázal jsem se ve svých 14 letech vrtat celé hodiny ve své 486, což bylo v té době na začátku 90. let pěkně nabušené hardwarové dělo. Odcházel mi tam disk Conner 850 MB a já jsem na něm měl uložené moje počítačové hry, a to mě pěkně štvalo. A tak jsem tomu chtěl přijít na kloub. Pamatuji si ho přesně, protože to byl vlastně první disk, který jsem dokázal rozebrat (usmívá se). To byla moje hlavní motivace – přijít, jak to vše funguje, to mě začalo náramně bavit.

Má DataHelp taky nějakou tu tzv. americko-filmovou story ohledně svého vzniku?

No to asi ne (směje se). Nebylo to nic akčního, to vás asi zklamu. Já a Štěpán jsme se prostě potkali v jedné IT firmě, kde jsme oba svého času pracovali. Dělali jsme tam techniky, u kterých byla hlavní náplň práce to, že jsme skládali počítače dohromady.

Jakými vlastnostmi by měl disponovat profesionální záchranář dat?

Pečlivost, trpělivost a manuální zručnost. Naše práce má mnoho společného s takovou hodinářskou prací, pracuje se s mikroskopy a hodně se taky pájí. V naší profesi je třeba všechno po sobě radši dvakrát třikrát kontrolovat, takže to k té pečlivosti. No (směje se), ideálně aby takový člověk neměl taky přítelkyni a aktivně sportoval.

Kdy vás napadlo zavést ten revoluční počin, zavést svoz zdarma, a to že klient platí jen za úspěšnou záchranu?

Svoz není až tak zase revolučním počinem (směje se), protože někde jsme to odkoukali, už ani nevím kde. A kdy přesně to bylo, to už si nevzpomenu, takže je to každopádně staršího data. Vnímám to jakou velkou výhodu pro mimopražské, nemusejí s tím stát frontu na poště atd. A to, že člověk platí jen za úspěšnou záchranu, tak to nám se Štěpánem přišlo jako takový rozumný krok dopředu jak se k naším potencionálním zákazníkům blíže dostat.

S čím se nyní nejvíce potýkáte? Jaká datová média jsou v poslední době na vzestupu?

Tak stále nejvíce zachraňujeme disky, ale také sledují, že klienti nám čím dál tím více nosí i paměťové karty, USB flash disky a samotné telefony. U nich je to většinou mišmaš dvou značek – Samsung a Apple. Ty se nám tam pořád rojí jak houby po dešti (usmívá se).

Jak vy sám zálohujete svá data?

Mám mobil od „jablek“, takže používám iCloud a doma mám ještě navíc NAS disk, na kterém mám nastavený Time Machine. U toho iCloudu si připlácím za větší kapacitu. Hodně fotím, takže potřebuji hodně úložného prostoru. Pro mě zálohování znamená – pravidelně a na odlišné typy paměťových médií, když něco přestane najednou fungovat, tak víte, že máte ještě minimálně jednu zálohu jinde.

Co děláte rád ve volném čase?

Sportuji, tak pětkrát do týdne lítám na tenisovém kurtě. Dokonce hraji závodně. Pak to bude focení, to je moje další vášeň. Rád fotím zvířata na svých cestách po celém světě. A ještě k tomu sportu (usmívá se), tak DataHelp mu docela holduje. Dříve jsme si sem tam šli zahrát lední hokej a teď každým rokem spolupořádáme fotbalový turnaj Microshop Cup. A musím se pochlubit, minulý rok jsme završili zlatý hattrick. Ale to bude i tím, že teď máme dost šikovného záchranáře ve svém týmu – Ondra Jelínek, náš firemní benjamínek a specialista SD karty a flashky je hotový Messi a Ronaldo v jedné osobě (směje se). Teď nedávno jsem si s ním byl zaběhat a udělal jsem si svůj nový osobní rekord. No, a když se unavím na sportu, tak si rád pustím nějaké dobré a zajímavé sci-fi.

Zmínil jste teď jednoho vašeho specialistu, Ondřeje Jelínka, který byl minulý rok na zajímavém školení od přední společnosti v oboru záchrany dat, je to opravdu pravda, že mu tam řekli, že je prvním Čechem, co tam měli?

No, když mu to tam řekli (směje se), tak asi jo. Je dobře, že jste naťuknul otázku školení v naší profesi, protože to já osobně primárně beru jako samozřejmost – učit se stále jak nově přemýšlet při práci z různě poškozenými médii a snažit se efektivně využívat nové technologické poznatky. RuSolut, kde byl minulý rok Ondra na školení (pozn. jeho hodnocení si můžete přečíst na blogu DataHelpu zde.) je nezpochybnitelnousvětovou špičkou a poznatky a věci, které tam vyslaní specialisté získají, mají velkou důležitost. No a dnešní rok třeba Ondra zase získal certifikát pro práci s flashovými pamětmi u dalšího nadnárodního velikána v našem oboru AceLab.

Ještě, jak jste mluvil předtím o těch zajímavých sci-fi. Máte nějaké své dlouholeté oblíbené „černé oře“?

Tak to je ta osvědčená klasika, známá asi každému fandovi tohoto žánru jako je např. Vetřelec, Predátor, Hvězdné války nebo Terminátor. A z novějších filmů se mi třeba naposled hodně líbili Strážci Galaxie. Ale musím říct, že jak mám blízko i k tomu sportu, tak mě osloví i snímky z této branže jako např. film o skokanu na lyžích Eddie Edwardsovi neboli „orlovi“ Eddiemu (usmívá se).

A s tím cestováním – zmínil jste focení zvířat. Kde Vás to focení bavilo asi nejvíce?

Každé místo má něco do sebe, ale je pravda, že nejvíce jsem se asi vyžil s foťákem v Maasai Mara, East a West Tsavo, to jsou známé národní parky jak je Keňa a Tanzanie. Rád bych se podíval do středu Afriky, jak je Kongo – tam mě láká jet se podívat na gorily do pralesů.

Jaké máte plány do budoucna ve vedení společnosti?

Plány (na chvíli se zamyslí)? Větší expanze do zahraničí. To znamená najít nové zahraniční partnery. Začít o nás budovat více povědomí o např. v Rakousku, Francii, Lucembursku nebo Slovensku. A to proto, že v některých z těchto zemí už nás sami oslovují a posílají nám své klientské zakázky. To mi dává smysl.

Jaké vy osobně, pane Wagnere, předvídáte, kam se bude profese záchranáře dat dále vyvíjet v budoucnu?

Bude se ubírat směrem do větší specializace v jednotlivých typech médiích. To vidím jako klíčové. Např. SSD a mobily jsou už dosti od sebe vzdálené technologie, že není často v silách jednoho člověka, aby vládnul dost hloubky poznatky o obou médiích. A pak je tedy čím dal tím víc narůstající trend IoT. Dost dobře si dokážu představit situaci, že k nám přijde jednoho dne v blízké budoucnosti chlápek s diskem a řekne, že tam má nastavení celého svého domu a potřebuje z toho ty data vysekat.

A budete to umět?

No (směje se), řekneme, že to můžeme zkusit, ale nezaručujeme, že se nám to povede. Zároveň se to na tom začneme pomalu a polehoučku učit. Bude to sranda, to už tuším dopředu, to Vám mohu říci!