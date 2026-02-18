Redakce CDR rozdává 50 prémiových klíčů na Steam. Zapojte se a vyhrajte

CDR.cz - Vybráno z IT

Redakce CDR ode dneška, 18. února 2026, zahajuje soutěž o 50 prémiových (náhodných) Steam klíčů, proto určitě neváhejte a zapojte se. Příjem účastníků bude probíhat až do noci dne 28. února, načež hned následující den 1. března proběhne slosování, a 2. března budou zveřejněny výsledky této soutěže...
O jaké hry budete soutěžit?

Neznáme konkrétní hry, ale jelikož pochází z různorodých bundlů, tušíme přibližnou hodnotu:

  • 10 Steam klíčů obsahují hry s hodnotou nad 30€
  • 30 Steam klíčů obsahují hry s hodnotou kolem 10€
  • 10 Steam klíčů obsahují hry s hodnotou pod 5€

Předpokládáme, že některé z nich obsahují indie hry od menších vývojářů, jiné hry budou áčkové od větších herních studií a známých enginů.

Jaké jsou podmínky pro zapojení do soutěže?

Podmínky pro zapojení jsou velice ožehavé a náročné:

  • Dát follow našim magazínům CDR a Deep in IT na Google News
  • Být ready na další soutěž o hry, která proběhne o Velikonocích

Zapojit se a splnit tyto podmínky můžete ZDE NA TOMTO ODKAZU

