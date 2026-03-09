Redakce CDR rozdává 100 prémiových Steam klíčů k Velikonocům
Neuběhly ani dva týdny po skončení předvelikonoční soutěže o 50 Steam klíčů a máme zde hned další nadílku, která je navíc mnohem větší.
Soutěž o 50 Steam klíčů skončila. Zde jsou výsledky losování
Jak se lze zapojit do této soutěže?
Tentokrát je to ještě mnohem jednodušší než před tím. Nemusíte se nikam přihlašovat, nic odebírat, ani plnit žádné úkoly, aby vám bylo dovoleno odeslat přihlášku. Stačí nám prostřednictvím Google formuláře zaslat vaší platnou e-mailovou adresu, kterou aktivně využíváte, abychom vás posléze mohli snadno kontaktovat ohledně vyzvednutí výhry.
Jsou zde však o něco přísnější podmínky:
Uživatelé, kteří odešlou přihlášku záměrně vícekrát, aby tím zvýšili šanci na výhru, budou ze soutěže automaticky vyřazeni.
- Pokud uživatel zadá e-mailovou adresu, na které ho nebudeme moci zastihnout, jeho výhra automaticky propadne, načež propadlé klíče budou rozdány jiným uživatelům v další případné soutěži.