Soutěž o 50 Steam klíčů skončila. Zde jsou výsledky losování

Do soutěže se zapojilo celkem 595 uživatelů s tím, že 45 z nich neuvedlo žádný svůj e-mail (nechali kolonku prázdnou), a 11 uživatelů odeslalo přihlášku dvakrát, tedy celkový počet platných a přijatých přihlášek byl 539. Losovalo se proto vždy z čísel od 1 do 539.

Losovalo se s pomocí jednoduchého online nástroje Generátor náhodných čísel - Rychlekalkulacky.cz

Výsledky losování první desítky výherců

uživatel s pořadovým číslem 381 uživatel s pořadovým číslem 406 uživatel s pořadovým číslem 86 uživatel s pořadovým číslem 538 uživatel s pořadovým číslem 294 uživatel s pořadovým číslem 295 uživatel s pořadovým číslem 186 uživatel s pořadovým číslem 470 uživatel s pořadovým číslem 245 uživatel s pořadovým číslem 98

Výsledky losování druhé desítky výherců

uživatel s pořadovým číslem 491 uživatel s pořadovým číslem 253 uživatel s pořadovým číslem 415 uživatel s pořadovým číslem 514 uživatel s pořadovým číslem 371 uživatel s pořadovým číslem 459 uživatel s pořadovým číslem 151 uživatel s pořadovým číslem 173 uživatel s pořadovým číslem 531 uživatel s pořadovým číslem 264

Výsledky losování třetí desítky výherců

uživatel s pořadovým číslem 481 uživatel s pořadovým číslem 241 uživatel s pořadovým číslem 89 uživatel s pořadovým číslem 304 uživatel s pořadovým číslem 235 uživatel s pořadovým číslem 20 uživatel s pořadovým číslem 417 uživatel s pořadovým číslem 67 uživatel s pořadovým číslem 360 uživatel s pořadovým číslem 427

Výsledky losování čtvrté desítky výherců

uživatel s pořadovým číslem 227 uživatel s pořadovým číslem 102 uživatel s pořadovým číslem 179 uživatel s pořadovým číslem 332 uživatel s pořadovým číslem 4 uživatel s pořadovým číslem 197 uživatel s pořadovým číslem 318 uživatel s pořadovým číslem 119 uživatel s pořadovým číslem 513 uživatel s pořadovým číslem 464

Výsledky losování páté desítky výherců