Soutěž o 50 Steam klíčů skončila. Zde jsou výsledky losování
Soutěž o Steam klíče probíhala od 18.2 do 28.2, přičemž včera v neděli přišel všem výhercům e-mail s gratulací. Odesílání výherních klíčů probíhá rovněž od včerejška a bude pokračovat i nadále v průběhu celého tohoto týdne, čili vy, kteří jste ještě svou výhru neuplatnili, máte dostatek času na její získání prostřednictvím odpovědi na gratulační e-mail.
Redakce CDR rozdává 50 prémiových klíčů na Steam. Zapojte se a vyhrajte (Ukončeno)
Do soutěže se zapojilo celkem 595 uživatelů s tím, že 45 z nich neuvedlo žádný svůj e-mail (nechali kolonku prázdnou), a 11 uživatelů odeslalo přihlášku dvakrát, tedy celkový počet platných a přijatých přihlášek byl 539. Losovalo se proto vždy z čísel od 1 do 539.
Losovalo se s pomocí jednoduchého online nástroje Generátor náhodných čísel - Rychlekalkulacky.cz
Výsledky losování první desítky výherců
uživatel s pořadovým číslem 381
uživatel s pořadovým číslem 406
uživatel s pořadovým číslem 86
uživatel s pořadovým číslem 538
uživatel s pořadovým číslem 294
uživatel s pořadovým číslem 295
uživatel s pořadovým číslem 186
uživatel s pořadovým číslem 470
uživatel s pořadovým číslem 245
uživatel s pořadovým číslem 98
Výsledky losování druhé desítky výherců
uživatel s pořadovým číslem 491
uživatel s pořadovým číslem 253
uživatel s pořadovým číslem 415
uživatel s pořadovým číslem 514
uživatel s pořadovým číslem 371
uživatel s pořadovým číslem 459
uživatel s pořadovým číslem 151
uživatel s pořadovým číslem 173
uživatel s pořadovým číslem 531
uživatel s pořadovým číslem 264
Výsledky losování třetí desítky výherců
uživatel s pořadovým číslem 481
uživatel s pořadovým číslem 241
uživatel s pořadovým číslem 89
uživatel s pořadovým číslem 304
uživatel s pořadovým číslem 235
uživatel s pořadovým číslem 20
uživatel s pořadovým číslem 417
uživatel s pořadovým číslem 67
uživatel s pořadovým číslem 360
uživatel s pořadovým číslem 427
Výsledky losování čtvrté desítky výherců
uživatel s pořadovým číslem 227
uživatel s pořadovým číslem 102
uživatel s pořadovým číslem 179
uživatel s pořadovým číslem 332
uživatel s pořadovým číslem 4
uživatel s pořadovým číslem 197
uživatel s pořadovým číslem 318
uživatel s pořadovým číslem 119
uživatel s pořadovým číslem 513
uživatel s pořadovým číslem 464
Výsledky losování páté desítky výherců
uživatel s pořadovým číslem 390
uživatel s pořadovým číslem 243
uživatel s pořadovým číslem 259
uživatel s pořadovým číslem 348
uživatel s pořadovým číslem 317
uživatel s pořadovým číslem 441
uživatel s pořadovým číslem 22
uživatel s pořadovým číslem 302
uživatel s pořadovým číslem 124
uživatel s pořadovým číslem 530