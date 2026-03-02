CDR.cz - Vybráno z IT

Soutěž o 50 Steam klíčů skončila. Zde jsou výsledky losování

Pondělí, 2 Březen 2026 - 07:00 | Driscoll | Novinky, Hry
Zdroj: Shutterstock

Soutěž o Steam klíče probíhala od 18.2 do 28.2, přičemž včera v neděli přišel všem výhercům e-mail s gratulací. Odesílání výherních klíčů probíhá rovněž od včerejška a bude pokračovat i nadále v průběhu celého tohoto týdne, čili vy, kteří jste ještě svou výhru neuplatnili, máte dostatek času na její získání prostřednictvím odpovědi na gratulační e-mail.
Redakce CDR rozdává 50 prémiových klíčů na Steam. Zapojte se a vyhrajte (Ukončeno)

Do soutěže se zapojilo celkem 595 uživatelů s tím, že 45 z nich neuvedlo žádný svůj e-mail (nechali kolonku prázdnou), a 11 uživatelů odeslalo přihlášku dvakrát, tedy celkový počet platných a přijatých přihlášek byl 539. Losovalo se proto vždy z čísel od 1 do 539.

Losovalo se s pomocí jednoduchého online nástroje Generátor náhodných čísel - Rychlekalkulacky.cz

Výsledky losování první desítky výherců

  1. uživatel s pořadovým číslem 381

  2. uživatel s pořadovým číslem 406

  3. uživatel s pořadovým číslem 86

  4. uživatel s pořadovým číslem 538

  5. uživatel s pořadovým číslem 294

  6. uživatel s pořadovým číslem 295

  7. uživatel s pořadovým číslem 186

  8. uživatel s pořadovým číslem 470

  9. uživatel s pořadovým číslem 245

  10. uživatel s pořadovým číslem 98

Výsledky losování druhé desítky výherců

  1. uživatel s pořadovým číslem 491

  2. uživatel s pořadovým číslem 253

  3. uživatel s pořadovým číslem 415

  4. uživatel s pořadovým číslem 514

  5. uživatel s pořadovým číslem 371

  6. uživatel s pořadovým číslem 459

  7. uživatel s pořadovým číslem 151

  8. uživatel s pořadovým číslem 173

  9. uživatel s pořadovým číslem 531

  10. uživatel s pořadovým číslem 264

Výsledky losování třetí desítky výherců

  1. uživatel s pořadovým číslem 481

  2. uživatel s pořadovým číslem 241

  3. uživatel s pořadovým číslem 89

  4. uživatel s pořadovým číslem 304

  5. uživatel s pořadovým číslem 235

  6. uživatel s pořadovým číslem 20

  7. uživatel s pořadovým číslem 417

  8. uživatel s pořadovým číslem 67

  9. uživatel s pořadovým číslem 360

  10. uživatel s pořadovým číslem 427

Výsledky losování čtvrté desítky výherců

  1. uživatel s pořadovým číslem 227

  2. uživatel s pořadovým číslem 102

  3. uživatel s pořadovým číslem 179

  4. uživatel s pořadovým číslem 332

  5. uživatel s pořadovým číslem 4

  6. uživatel s pořadovým číslem 197

  7. uživatel s pořadovým číslem 318

  8. uživatel s pořadovým číslem 119

  9. uživatel s pořadovým číslem 513

  10. uživatel s pořadovým číslem 464

Výsledky losování páté desítky výherců

  1. uživatel s pořadovým číslem 390

  2. uživatel s pořadovým číslem 243

  3. uživatel s pořadovým číslem 259

  4. uživatel s pořadovým číslem 348

  5. uživatel s pořadovým číslem 317

  6. uživatel s pořadovým číslem 441

  7. uživatel s pořadovým číslem 22

  8. uživatel s pořadovým číslem 302

  9. uživatel s pořadovým číslem 124

  10. uživatel s pořadovým číslem 530

