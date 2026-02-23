CDR.cz - Vybráno z IT

Steam hry zdarma: Do konce zbývá pouhých 5 dní, neváhejte se připojit do soutěže

Pondělí, 23 Únor 2026 - 07:00 | Zazu | Novinky, Hry

Zdroj: Shutterstock

Ve středu 18. února jsme spustili soutěž o 50 prémiových mystery Steam klíčů s tím, že 10 klíčů byly AAA hry, 20 klíčů mid hry, a 20 low-end hry s cenou pod 5 euro. Všichni, kdo ještě nejste zaevidováni, a máte zájem získat hru zdarma, určitě neváhejte a zkuste své štěstí...
V sobotu však nastala menší změna: Přidali jsme do soutěže dalších 10 AAA klíčů, a ubrali 10 klíčů obsahující hry pod 5 euro. Tato změna byla aktualizována i ve článku s odkazem na formulář s registrací, který vám uvedeme zde:

Redakce CDR rozdává 50 prémiových klíčů na Steam. Zapojte se a vyhrajte

Stále tedy platí, že se soutěží o 50 Steam klíčů, nicméně ubylo 10 méně cenných klíčů, a přibylo klíčů, které obsahují hry s vynikajícím ratingem a vyšší hodnotou.

Pokud váháte, zda se zapojit, pak nemusíte, jelikož soutěž je tu pro všechny bez výjimky, a podmínkou pro připojení je pouze "Sledování" našich magazínů na Google News, aby vám neunikly naše další případné soutěže či jiná zajímavá témata.

Velká velikonoční nadílka

Co se týče další plánované soutěže o hry, jedna velká soutěž se chystá na Velikonoce, čili rozhodně se máte na co těšit. Ačkoliv ještě neznáme konkrétní detaily, mohu vás něčím ujistit. Velikonoční herní nadílka bude ještě o dost obsáhlejší, tudíž i vaše šance na výhru budou značně vyšší.

