Skrytý malware v pirátských instalátorech už zasáhl statisíce hráčů

Úterý, 10 Únor 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Bezpečnost

Zdroj: Shutterstock

Bezpečnostní analytici upozorňují na malware ukrytý v pirátských PC hrách. Nákaza se šíří přes upravené instalátory známých sérií a podle dat už zasáhla stovky tisíc zařízení po celém světě.
Bezpečnostní výzkumníci ze společnosti Cyderes popsali novou vlnu malwaru, která se šíří nenápadně, ale ve velkém. Útočníci jej ukrývají do pirátských verzí her a upravených instalátorů populárních značek jako Far Cry, Need for Speed, FIFA nebo Assassin’s Creed. Hry po spuštění fungují, ale na pozadí spouštějí škodlivý kód.

Jak útok funguje a proč je těžké si ho všimnout

Malware dostal jméno RenEngine loader. Část kódu je schovaná v legitimním launcheru, který běžně slouží ke spouštění her. Instalace proběhne tiše ve chvíli, kdy se hra rozbaluje. Uživatel nic podezřelého nevidí a často nemá důvod cokoli řešit.

Podle zjištění Cyderes je tahle kampaň aktivní minimálně od loňského jara. Od podzimu navíc útočníci přidali telemetrii, takže mají přehled o rozsahu nákazy. Denně se přihlašují tisíce nových obětí, nejčastěji v Indii, USA a Brazílii. Celkově může jít už o více než 400 tisíc napadených zařízení.

Cílovým nákladem je informační zloděj ARC. Ten se zaměřuje na uložená hesla v prohlížečích, cookies, kryptoměnové peněženky, data z formulářů i obsah schránky. V některých případech se stejným kanálem šíří i jiné nástroje, které umožňují vzdálené ovládání počítače nebo další krádeže dat.

