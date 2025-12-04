CDR.cz - Vybráno z IT

Google vylepšuje Android: Circle to Search odhalí podvodný obsah na displeji

Čtvrtek, 4 Prosinec 2025 - 05:00 | Zazu | Ostatní, Novinky

Zdroj: Shutterstock

Nejnovější aktualizace Androidu přináší funkce, které mají uživatelům usnadnit komunikaci, zvýšit bezpečnost a nabídnout více možností personalizace. Nejvíce pozornosti přitom poutá vylepšené Circle to Search, které nově upozorní na možný podvod přímo na obrazovce telefonu.
Co začalo jako jednoduchý způsob, jak na obrazovce rychle vyhledat objekty, text či obrázky, se nyní mění v nástroj osobní digitální bezpečnosti. Google totiž rozšířil možnosti Circle to Search o detekci podvodného obsahu. Uživatelé tak mohou zakroužkovat prvek, který jim připadá podezřelý, například zvláštní zprávu, pochybné tvrzení či neznámý webový prvek, a během okamžiku se zobrazí AI Overview s přehledně shrnutými informacemi z webu.

Má to podle všeho pomoci lidem rychle ověřit, zda narazili na scam, a to bez nutnosti přepínat aplikace nebo složitě něco dohledávat. Novinka se objeví v připravované verzi Androidu 16 a postupně se dostane na všechny podporované smartphony.

Zde je seznam mobilních zařízení, která podporují Circle to Search:

Google

  • Pixel 6
  • Pixel 6 Pro
  • Pixel 6a
  • Pixel 7
  • Pixel 7 Pro
  • Pixel 7a
  • Pixel 8
  • Pixel 8 Pro
  • Pixel 8a
  • Pixel 9
  • Pixel 9 Pro
  • Pixel 9 Pro XL
  • Pixel 9 Pro Fold
  • Pixel Fold
  • Pixel Tablet

HONOR

  • HONOR 200
  • HONOR 200 Pro
  • HONOR Magic V3

Lenovo

  • Lenovo Idea Tab Pro

Motorola

  • Motorola Edge 50 Ultra
  • Motorola Razr 50/2024

OnePlus

  • OnePlus 12

Samsung

  • Galaxy A34 5G
  • Galaxy A35 5G
  • Galaxy A54 5G
  • Galaxy A55 5G
  • Galaxy S21
  • Galaxy S21+
  • Galaxy S21 Ultra
  • Galaxy S21 FE
  • Galaxy S22
  • Galaxy S22+
  • Galaxy S22 Ultra
  • Galaxy S23
  • Galaxy S23+
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy S24
  • Galaxy S24+
  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy Tab S8
  • Galaxy Tab S8 5G
  • Galaxy Tab S8+
  • Galaxy Tab S8+ 5G
  • Galaxy Tab S8 Ultra
  • Galaxy Tab S8 Ultra 5G
  • Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab S9 5G
  • Galaxy Tab S9+
  • Galaxy Tab S9+ 5G
  • Galaxy Tab S9 Ultra
  • Galaxy Tab S9 Ultra 5G
  • Galaxy Tab S9 FE
  • Galaxy Tab S9 FE 5G
  • Galaxy Tab S9 FE+
  • Galaxy Tab S9 FE+ 5G
  • Galaxy Tab S10
  • Galaxy Tab S10+
  • Galaxy Tab S10+ 5G
  • Galaxy Tab S10 Ultra
  • Galaxy Tab S10 Ultra 5G
  • Galaxy Z Flip 3
  • Galaxy Z Flip 4
  • Galaxy Z Flip 5
  • Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold 3
  • Galaxy Z Fold 4
  • Galaxy Z Fold 5
  • Galaxy Z Fold 6

TECNO

  • TECNO PHANTOM V Flip 2 5G
  • TECNO PHANTOM V Fold 2 5G

Xiaomi

  • Xiaomi 14T
  • Xiaomi 14T Pro
  • Xiaomi MIX Flip

Android usnadňuje odchod z nežádoucích chatů

Google si také všímá toho, jak uživatelé komunikují přes Google Messages, a také že nechtěné skupinové konverzace dokážou být stejně nepříjemné jako spamové telefonáty.

Nově tak Android:

  • umožňuje jednoduše opustit skupinový chat,

  • při přidání do skupiny neznámým číslem okamžitě zobrazí upozornění s detaily a bezpečnostními radami,

  • přidává možnost nahlásit spamové skupiny, pokud je někdo zneužívá k rozesílání nežádoucích zpráv.

Pravda. Je to sice drobná, ale obecně pro uživatele praktická změna, zvlášť v době, kdy se skupinové chaty masově používají nejen mezi přáteli, ale i pro marketing či podvodné aktivity.

Aplikace Telefon od Googlu přináší novou funkci Call Reason

Další výraznou novinkou je Call Reason, zatím dostupná v rámci bety aplikace Phone by Google. Tato funkce dovoluje volajícím označit hovor k uloženému kontaktu jako urgentní.

Funguje to asi následovně:

  • Před vytočením čísla lze označit, že jde o naléhavou věc.

  • Na obrazovce volaného se objeví výrazný štítek „urgentní“.

  • Jestliže hovor zmešká, označení zůstane i v seznamu minulých hovorů, takže příjemce okamžitě ví, že by měl reagovat co nejdříve.

Google tím očividně reaguje na problém, kdy lidé (naprosto pochopitelně) nezvedají neznámé ani nevýznamně vypadající hovory, ale někdy kvůli tomu mohou zmeškat i ty důležité telefonáty.

Živé titulky, které dokážou zachytit i emoce

Další funkce se jmenuje Expressive Captions, a byla doposud dostupná jen omezeně. Nyní ji Google zpřístupňuje všem, a nejen to. Titulky nejsou jen přepisem mluveného slova, ale zobrazují také emoční kontext, například radost, smutek či překvapení.

To nepochybně ocení lidé se sluchovým postižením, ale i uživatelé sledující videa bez zvuku. Google tím dále rozšiřuje filozofii inkluzivního designu, kterou Android dlouhodobě prosazuje.

Emoji Kitchen a připínání panelů v Chrome

Mezi další novinky v Circle to Search patří:

  • Emoji Kitchen -> funkce umožňující kombinovat emotikony do kreativních nálepek

  • Připnutí panelů v mobilním Chrome -> uživatelé mohou nově přilepit důležité stránky tak, aby byly vždy na začátku prohlížeče a neztratily se mezi desítkami ostatních karet.

Android, zabezpečení, aplikace, podvod
Technology News, Android Authority

