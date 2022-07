Patriot Burst Elite 240GB SATA SSD [Čtenářský blog] - Potřetí

Tím programem je AIDA64. Bohužel má jednu nevýhodu - stojí 50 dolarů, což je na jednorázový domácí pokus celkem pálka. Naštěstí jej lze použít jako 30denní demoverzi, což pro otestování jediného SSD bohatě stačí. Navíc do okna programu píše texty [TRIAL VERSION] ve výrazných barvách, co dělá screenshoty opravdu hnusné, ale dá se to přežít, neb důležitá jsou zjištěná čísla.

Takže tady konečně vidíme graf lineárního zápisu po celé kapacitě disku:

Do nějakých cca 37%/80GB se rychlost zápisu drží na 450MB/s a poté klesne na 100MB/s, kde s drobnými výchylkami (pokles na 50MB/s, vzrůst k 250MB/s) zůstane až do konce. Zajímavé je, že v předchozím testu v programu H2testw byl pokles rychlosti plynulý, kdežto tady skokový. Nicméně těch 80GB plnou rychlostí považuji za dostatečné, na takto malém SSD není moc pravděpodobné že by uživatelé dělali nějaké větší datové přesuny.