Co si přeji od předělávky Mafia? Vyplnění mezer a čtvrtý díl s Tommyho dcerou

Možná se nejeden hráč a fanoušek původní hry Mafia teď zarazil. Je otázka, jestli by se tímto krokem rozhodli tvůrci jít a hlavně... lze vůbec navázat dějem na konec jedničky, aby to dávalo smysl? Já myslím, že ano. Přeci jen mezi poslední kapitolou a vraždou Tommyho Angela (kterou shodou okolností vykoná Vito Scaletta z druhého dílu) je spousta příležitostí, ke kterým bychom se rádi vrátili.

Začněmě ale neprve u potenciálních změn v příběhu, které by nemusely být na škodu. Přestože je zatím velkou neznámou, k jakým odklonům se vývojáři uchýlili, můžeme si zavzpomínat a položit si ruku na srdce nad částmi hry, které tak úplně smysl nedávaly. Kupříkladu:

Opravdu by taxikář v tak malém městečku neznal cestu k Salieriho baru?

Je zapotřebí, abychom si pro zbraně chodili k Vincenzovi jak k výdejnímu okénku? Něco jiného jsou speciální zbraně, ale k takové pistoli či basebalové pálce snad takové úřednosti nejsou potřeba.

Bylo moudré, abychom závodní auto převáželi přes město, kde jsme jednoduše na ráně a riskujeme, že se manipulace s ním odhalí? Lucas Bertone s ním mohl zajet ke garážím sám.

Vraťme se však v příležitostem, jakými by se dalo navázat na příběh Tommyho Angela. Sice je ten námět trochu patos, ale věřím, že kreativně by se z toho dal vytvořit poutavý příběh, obzvláště v době, která vyhledává příležitosti v prosazení silných ženských postav. Vývojáři se již stihli pochlubit tím, že rozšíří příběh Sáry, tedy lásky našeho hlavního hrdiny, která s ním patrně zůstala až do samotného konce (kvůli ní přeci jen Tommy vyhledal pomoc detektiva Normana).

Začátek nového života s novými identitami jistě nebyl snadný. Přeci jen si jeho Sára pamatovala, kdo byl Salieri a jistě se na ni podepsalo období každodenního stresu z toho, kdy Tommy přicházel domů s rukama od krve, nebo z toho, že se jednoho dne už nevrátí vůbec. Získání nových identit a přesun do nového života na odstranění případné post-traumatické stresové poruchy koneckonců nestačí.

Těchto dvacet let, o kterých nevíme prakticky vůbec nic, je skvělou půdou pro navázání na příběh Tommyho Angela. Třeba vývojáři rozšíří hru příběhovými DLC, ve kterých bychom prozkoumali jeho epilog blíže.

Za tatínka

Vydáním předělávky prvního dílu by si vývojáři získali náklonnost nových i starých fanoušků, a položili by tak skvělé základy pro zájem o další díl, který by se mohl věnovat dceři Tommyho a Sáry, říkejme jí třeba Valerie. Sice o Valerii nevíme nic, ani kdy se narodila, ale jistě by skvěle zapadla do klasického příběhového formátu pomsty za smrt vlastního otce. Obzvláště v době, kdy je o silné ženské postavy poptávka.

Jak by se odhaloval její život, vyplouvalo by více nejasností okolo smrti jejího otce. Jestliže se tvůrci hodlají více soustředit na příběh Sáry, proč bychom se nemohli dozvědět více i o jejich dceři, abychom tak s příběhem a Tommyho doznání se vyšetřovatelům více soucitíli? Další díl by tak mohl ihned ikonicky navázat na ten první.

Rodinných pomst už bylo zfilmováno a uvedeno ve hrách několik, ale myslím, že si první díl hry Mafia zaslouží důstojné pokračování v některé takové podobě. Sice si svoji plnou verzi celého příběhu nechám pro sebe a pro pár svých přátel (kteří toto už ale stejně zapomněli, ale určitě o tom zase budeme mluvit, až vyjde „nová“ Mafia), ale chtěli byste pokračování hry Mafia: City of Lost Heaven v podobném rámci? Máte nějaký svůj příběh?

Nejsem fanda předělávek a modifikací, které změní naprosto hru, až rozbíjí původní atmosféru, ale musím říct, že si tvůrci získali moji pozornost a těším se. V hloubi duše doufám, že se dočkáme pokračování příběhu některých postav, které v původní verzi nedostaly moc prostoru. Určitě se ale nechám rád překvapit.