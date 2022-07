Patriot Burst Elite 240GB SATA SSD [Čtenářský blog] - Pokračování

Na výsledcích testů v prvním díle mě osobně nepřišlo nic neobvyklého, prostě laciné SATA SSD. Až reakce v diskuzi od čtenáře jménem Fangcz (kterému tímto děkuji za postrčení správným směrem) mě donutila k zamyšlení, zda v testech opravdu není něco špatně. A skutečně je po výměně SATA kabelu za lepší (je na něm napsáno SATAIII 6.0Gbit/s, tak snad je lepší) a použití konektoru řadiče, ve kterém je běžně systémový disk začaly testy Patriot Burst Elite dávat úplně jiné výsledky a to podstatně lepší.

Ostatně se můžete přesvědčit na screenshotech z testovacích programů okolo. Rychlost sekvenčního čtení i zápisu atakuje hranici 500MB/s, tady dvojnásobek předchozích hodnot. I v práci s malými soubory si Patriot Burst Elite polepšil. A na vině bylo jenom to, že SSD bylo pripojeno přes rozhraní SATA II místo SATA III.

Ale zase mě to nakoplo k něčemu novému. Nedobrou vlastností dnešních SSD je, že při zapisování velkého množství dat se zaplní jejich SLC cache a rychlost poté se prudce propadne. Bohužel se mi nepodařilo najít nějaký jednoduchý a bezplatný program, co by toto změřil a zanesl do grafu. Takže jsem si poradil jinak.

Občas používám jednoduchou utilitku jménem H2testw, která původně slouží k otestování bezchybnosti flashdisků nebo paměťové karty. Už na jejím vzhledu je vidět, že to není dílo žádné velké firmy, ale díky tomu by její výsledky měly odpovídat běžnému použití. Funguje tak, že na celou kapacitu vybraného paměťového média postupně zapíše soubory a poté se je pokusí přečíst, zda neobsahují chyby. No a přitom průběžně zobrazuje rychlost čtení a zápisu. Takže jsem mohl krásně pozorovat, jak zápis začíná rychlosti cca 350MB/s a plynule se snižuje až na 120MB/s. Což mě překvapilo, protože jsem čekal prudký pád po zaplnění určité části kapacity. Mimochodem když jsem ihned po dokončeni a smazání vytvořených souborů (program to sám neumí) spustil test znova, propad rychlosti už byl velmi rychlý.

Nakonec se tedy ukazuje Patriot Burst Elite v podstatně lepším světle. Rychlosti již odpovídají tomu, co mu rozhraní SATA III umožní. Jen bych ještě rád nějak dořešil otestování rychlosti zapsáním celé velikosti SSD se zobrazením v grafu, kde by byl postupný nebo náhlý propad dobře vidět. Tak třeba někdy příště.