Dva roky čekání jsou u konce. WhatsApp zavádí překlady zpráv
WhatsApp patří k nejpoužívanějším komunikačním aplikacím světa a každý větší update sledují stovky milionů lidí. Tentokrát jde o funkci, o kterou si uživatelé psali opravdu dlouho – možnost překládat zprávy přímo v chatu. Meta, která WhatsApp vlastní, oznámila spuštění této novinky prostřednictvím svého blogu a okamžitě tím vyvolala pozornost.
Jak překlady fungují
Používání překladů je jednoduché. Stačí podržet prst na příchozí zprávě a z kontextového menu vybrat novou možnost Translate. Uživatel si pak vybere jazyk, do kterého chce zprávu přeložit. Aby nebylo nutné vše stahovat stále dokola, často používané jazyky lze uložit přímo do zařízení. Překlad se tak spustí rychleji a zároveň probíhá lokálně, nikoli přes cloud. Tím WhatsApp zdůrazňuje, že chrání soukromí svých uživatelů.
Dostupnost jazyků
WhatsApp zpočátku nabízí omezený výběr. Na iPhonech je k dispozici přes 19 jazyků, zatímco Android startuje jen se šesticí – angličtinou, španělštinou, hindštinou, portugalštinou, ruštinou a arabštinou. Postupně ale mají přibývat další. Překlady lze využívat nejen v běžných konverzacích, ale i ve skupinových chatech a dokonce v kanálových příspěvcích.
Zdroj: Shutterstock
Android má vlastní bonus
Zatímco iOS nabízí širší paletu jazyků, Android přináší výhodu, kterou jinde nenajdeme – tzv. překlad celého vlákna. Uživatel si tak může nastavit, že všechny příchozí zprávy v určité konverzaci se budou automaticky překládat. Odpadá tedy nutnost klikat na každou zprávu zvlášť, což ocení především ti, kteří komunikují pravidelně v cizím jazyce.
Proč to trvalo tak dlouho
WhatsApp není první aplikací, která překlad zpráv nabízí. Apple například integroval podobnou funkci do svých Zpráv v rámci iOS 16 a řada jiných platforem tuto možnost zavedla ještě dříve. Uživatelé WhatsAppu proto museli sahat po řešeních třetích stran, jako byly Swift Translate nebo Todalingua. Teď už to ale nebude potřeba – aplikace má vlastní nástroj přímo zabudovaný.
Meta v oficiálním prohlášení uvedla, že cílem této funkce je bourat jazykové bariéry a umožnit lidem navázat bližší vztahy s rodinou, přáteli i komunitami po celém světě. A i když jde zatím o menší krok, zejména pro Android uživatele, kteří mají omezený výběr jazyků, je jasné, že jde o směr, kterým se bude WhatsApp ubírat i nadále.