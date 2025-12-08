Velká změna v prohlížeči Chrome: Automatické vyplňování dostalo zásadní upgrade
Google v posledních týdnech postupně uvádí do Chrome balík aktualizací, které mají posílit funkci automatického vyplňování. Formuláře jsou dnes pro většinu lidí každodenní realita a Google se snaží odstranit nejčastější drobné zádrhele. Nově se tak do výběru návrhů zapojují i další informace uložené přímo v Google účtu. Týká se to jména, e mailu a také domácích či pracovních adres. Funkce je dostupná na desktopu i v mobilních verzích chromu.
Výraznější proměnou prochází zejména Chrome na Androidu. Doposud působila nabídka doporučených údajů nad klávesnicí poměrně stísněně a uživatelé se v ní někdy ztráceli. Google proto přešel na dvouřádkové zobrazení, které umožní rozeznat podobné kontakty a lépe pochopit, co který návrh obsahuje. Hodí se to třeba ve chvíli, kdy máte více adres přidaných k jednomu jménu nebo když formulář vyžaduje specifické detaily.
Lepší práce s mezinárodními adresami a nová datová pole
Pro Google jde zároveň o snahu zpřesnit práci s adresami, které se v různých zemích zapisují odlišně. Chrome proto dostává úpravy pro podporu mexických adres, kde se často uvádějí orientační body mezi dvěma ulicemi. V Japonsku se zase počítá s postupným nasazením fonetických jmen, která pomohou předejít omylům při zadávání.
Zdroj: Shutterstock
Na desktopu se uživatelé v předchozí vlně aktualizací dočkali i možnosti automaticky vyplnit údaje jako číslo pasu, řidičský průkaz nebo zákaznické karty. Google tyto citlivé údaje zpřístupňuje jen těm, kteří si zapnou režim vylepšeného vyplňování. Funkce nyní navazuje dalším krokem. Chrome umí nově pracovat s informacemi z cestovních rezervací uložených v Google Wallet. Pokud si přes web pronajímáte třeba auto a formulář vyžaduje čas příletu, může si prohlížeč tyto údaje automaticky vytáhnout ze schválené rezervace.
Prostší vyplňování, méně chyb a rychlejší práce
Celý balík změn míří k tomu, aby uživatel strávil u formulářů méně času a zároveň udělal méně chyb. Google sází na to, že čím více dat bude Chrome schopen bezpečně načíst z ověřených zdrojů, tím jednodušší bude práce na webu i v mobilu. Přibývající typy formulářů, složitější rezervace a rozdílné standardy napříč zeměmi jsou problémy, které se tímto způsobem dají poměrně účinně vyřešit.
Pro běžného uživatele tak nejde o kosmetickou změnu, ale o praktické vylepšení, které se projeví při online nákupech, rezervacích i každodenním zadávání údajů. Chrome se tím přibližuje představě prohlížeče, který umí pracovat s daty chytrým a přitom nenápadným způsobem. Google zároveň slibuje, že bude funkci dál rozšiřovat tam, kde dává smysl a kde může ušetřit další čas.