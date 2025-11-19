Výpadek, který pocítil celý svět. Cloudflare opět ukázal, jak křehký web umí být
Kdo vypíná internet? Cloudflare odhalil skutečné příčiny výpadků po celém světě
V pondělí 18. listopadu se svět internetu na několik hodin zpomalil, někde dokonce zastavil úplně. Lidé po celém světě hlásili potíže s načítáním některých služeb - od sociálních sítí až po firemní aplikace. Na první pohled to mohlo připomínat útok nebo masivní přetížení, jenže realita byla mnohem prozaičtější. A současně dost varovná.
Za výpadkem stál Cloudflare - firma, která běžnému uživateli zůstává v pozadí, ale přitom tvoří jeden z pilířů globální internetové infrastruktury. A když se jeden z těchto pilířů zakymácí, pocítí to prakticky každý.
Jak se problémy šířily
První potíže se objevily kolem 11:20 UTC. Uživatelé začali hlásit chybové hlášky typu 500 nebo nemožnost načíst některé stránky. Zajímavé bylo, že se problémy projevily i na webech, které Cloudflare běžně pomáhá chránit před útoky a nadměrným provozem.
Služby jako X (dříve Twitter), ChatGPT, různé API nástroje či firemní dashboardy vykazovaly výpadky. Dokonce i samotná status stránka Cloudflare se na chvíli stala nedostupnou, což k situaci přidalo další vrstvu absurdity.
Zdroj: Shutterstock
Co Cloudflare odhalil
Až během odpoledne se ukázal důvod, který spustil dominový efekt. Cloudflare potvrdil, že problém vznikl kvůli jedné konfiguraci - konkrétně souboru, který se automaticky generuje na základě detekovaného rizikového provozu. Jeho velikost překročila očekávaný limit a spustila pád části infrastruktury. Důležité bylo ujištění, že výpadek nebyl způsoben útokem nebo škodlivou aktivitou. Šlo o interní problém, který se postupně rozšířil na více služeb, než by kdokoliv chtěl.
Rychlá reakce i několik hodin nejistoty
Během dne přicházely informace o tom, že tým Cloudflare nasazuje různé opravné kroky a obchází postižené části sítě. Některé regiony byly na chvíli odříznuty od WARP či Access služeb. Jinde se dařilo obnovit provoz dříve, ale globální stabilizace trvala až do pozdního odpoledne UTC. Kolem 14:30 UTC Cloudflare oznámil, že incident považuje za vyřešený a že všechny služby by se měly vracet do normálního režimu.
Incident z 18. listopadu opět ukázal, jak moc je dnešní internet závislý na několika málo poskytovatelích infrastruktury. Cloudflare používají miliony webů, od malých projektů až po giganty. Výpadek jedné vrstvy se proto dotkne celého ekosystému - a to často i tam, kde by to člověk nečekal.