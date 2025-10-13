CDR.cz - Vybráno z IT

Google vylepšuje Chrome: Notifikace, které nečtete, prostě zmizí

Pondělí, 13 Říjen 2025 - 05:00 | Francesco | Novinky, Internet

Zdroj: Shutterstock

Google zavádí do prohlížeče Chrome novou funkci, která automaticky zablokuje webová upozornění, o něž uživatelé nejeví zájem. Cílem je snížit zahlcení notifikacemi, které většina lidí stejně nikdy nečte – podle Googlu s nimi interaguje méně než jedno procento uživatelů.

Google se rozhodl udělat krok směrem k čistšímu a klidnějšímu prohlížení webu. Nová funkce pro Chrome, která se postupně zavádí na Androidu i desktopu, dokáže automaticky vypnout webová upozornění z těch stránek, které uživatelé dlouhodobě ignorují.

Nejde přitom o drastický zásah - Chrome pouze nenápadně odebírá oprávnění těm webům, které posílají notifikace, ale uživatelé na ně prakticky nereagují. V praxi to znamená, že pokud nějaký web neustále posílá upozornění o nových článcích nebo slevách a vy je nikdy neotevřete, Chrome tyto notifikace sám deaktivuje.

Zdroj: Shutterstock

Novinka vychází z androidové funkce

Podobný systém už existuje v Androidu, kde lze snadno zrušit přihlášení k notifikacím pouhým klepnutím. Chrome teď tuto myšlenku rozšiřuje i na klasické weby. Tato funkce přitom nenarušuje fungování webových aplikací, které máte nainstalované - například PWA aplikace (progressive web apps) budou moci nadále posílat oznámení.

Zajímavostí je, že podle interních testů Googlu tato funkce nejen snižuje přetížení notifikacemi, ale může paradoxně zvýšit počet kliknutí u těch webů, které posílají upozornění střídmě.

„Naše testy ukázaly významné snížení přetížení notifikacemi, zatímco celkový počet kliknutí se změnil jen minimálně,“ uvedl Google ve svém oficiálním vyjádření.

Jinými slovy - když vás prohlížeč nebude bombardovat každou drobností, spíš si skutečně všimnete těch oznámení, která mají smysl.

Méně než jedno procento uživatelů reaguje

Podle dat Googlu méně než jedno procento všech webových notifikací v Chromu vyvolá jakoukoli reakci. Drtivá většina tak jen rozptyluje pozornost a zhoršuje uživatelský zážitek.

Notifikace měly původně pomáhat - připomínat nové zprávy, upozornit na důležité události nebo nabízet rychlé reakce. Jenže v praxi se z nich často staly malé digitální komáry, kteří se rojí i tehdy, když o to nikdo nestojí.

Možnost ručního nastavení zůstává

Pro ty, kdo mají rádi naprostou kontrolu, Chrome samozřejmě umožní funkci vypnout. Uživatelé budou moci ručně spravovat, které weby mají povolení posílat upozornění – buď přímo při návštěvě dané stránky, nebo prostřednictvím funkce Safety Check.

Právě Safety Check se stává centrálním místem pro správu oprávnění - ať už jde o přístup ke kameře, poloze nebo nyní i o notifikace.

Kdy funkce dorazí?

Google zatím neoznámil přesné datum, kdy se funkce začne plošně objevovat. Podle informací z testovacích verzí Chromu se však novinka již postupně nasazuje mezi vybrané uživatele, především v rámci aktualizací pro Android a desktopové verze.

Je pravděpodobné, že během několika týdnů se funkce stane součástí stabilní verze Chromu pro všechny.

