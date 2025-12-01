CDR.cz - Vybráno z IT

Tichý útok přes hashtag. AI prohlížeče čelí vážnému problému

Pondělí, 1 Prosinec 2025 - 05:00 | Francesco | Novinky, Bezpečnost, Internet

Zdroj: Shutterstock

Výzkumníci upozorňují na metodu HashJack, která dokáže ovlivnit chování AI asistentů v prohlížečích skrytým textem za hashtagem. Uživatel nic nepozná, stránka se zobrazuje správně, ale asistent může provádět kroky, které nikdy nedostal.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

AI asistenti zabudovaní do moderních prohlížečů jsou stále běžnější, ale ne vždy je jasné, jak přesně fungují ani odkud čerpají instrukce. Nový výzkum ukazuje, že právě tato nejasnost může být problém. Bezpečnostní analytici z Cato Networks popsali techniku nazvanou HashJack. Útočník do URL vloží instrukci až za znak hashtag. Prohlížeč takovou část adresy standardně neposílá na server, zpracuje si ji jen lokálně. Web se zobrazí normálně, ale asistent mezitím vyhodnotí skrytý text jako pokyn a může reagovat, aniž by si toho uživatel všiml.

Proč je to zrádné

Fragmenty za hashtagem nejsou novinka. Běžně slouží k navigaci na stránce a nejsou součástí komunikace se serverem. Právě to ale vytváří mezery v ochraně. Klasické bezpečnostní nástroje vidí jen to, co odchází ze zařízení. Skrytý pokyn zůstane uvnitř prohlížeče, a tedy mimo dosah běžné kontroly. Uživatel navíc dál vidí správnou stránku, což útok maskuje.

Testy ukázaly rozdílné chování jednotlivých asistentů. Někteří se snažili automaticky provádět akce, například odesílat data ven. Jiní zobrazovali zavádějící doporučení nebo zvýhodňovali odkazy, které jen předstíraly důvěryhodný zdroj. Způsob, jakým se asistent zachová, závisí na jeho interní logice, takže reakce se napříč trhem liší.

Zdroj: Shutterstock

Velké technologické firmy dostaly upozornění, ale jejich odezva nebyla jednotná. Někteří výrobci vydali úpravy, jiní označili chování za očekávané vzhledem k tomu, jak asistent pracuje s kontextem stránky. Tato nejednotnost jen potvrzuje, že prostředí AI prohlížečů zatím nemá pevně definovaná bezpečnostní pravidla.

Co z toho vyplývá

HashJack ukazuje, že pouhé sledování síťového provozu nestačí. Pokud není vidět celý kontext zpracovaný přímo v prohlížeči, obrana má mezery. Organizace, které AI asistenty používají, tak musí posílit ochranu na úrovni zařízení. Jde například o přísnější pravidla pro zpracování lokálních instrukcí nebo důkladnější monitoring chování prohlížeče, nikoli jen provozu, který opouští síť.

Zranitelnost zároveň upozorňuje na širší problém. AI asistenti v prohlížečích nejsou jen pasivní nástroj. Dokáží analyzovat obsah stránek, aktivně radit a ve vybraných případech také jednat. Pokud přijímají skrytý vstup, kterého si uživatel nevšimne, vzniká prostor pro manipulaci. A protože vše probíhá uvnitř zařízení, bez záznamu v běžných logovacích nástrojích, chybu lze snadno přehlédnout.

Povědomí o tom, že prohlížeč může zpracovávat něco, co člověk nevidí, je zásadní. Nejde o paniku ani scénáře hollywoodských hackerů, spíše o připomenutí, že nové technologie vždy přinášejí nové typy slabin. AI v prohlížečích nabízí pohodlí, ale zároveň otevírá dvířka, která mohou být za určitých okolností zneužita.

Bezpečnostní komunita proto zdůrazňuje potřebu jasnějších pravidel pro to, jak asistenti nakládají s kontextem stránky. HashJack se dá chápat jako signál k tomu, aby se vývoj prohlížečů posunul směrem k větší transparentnosti. Pokud mají být AI nástroje důvěryhodné, musí být zřejmé, jaké části stránky čtou a jak s nimi pracují.

Diskuze
Tagy: 
bezpečnost, internet, osobní data
Zdroje: 

TechRadar.com

nahlásit chybu

100 milionů záznamů volně přístupných na internetu: Šokující únik dat ze Švédska

Na veřejně přístupném serveru uniklo více než 100 milionů citlivých záznamů o švédských občanech. Mezi uniklými daty byly osobní údaje, finanční historie i behaviorální profily. Únik zřejmě pochází z prostředí firemního zpracování dat, přičemž odpovědnost si společnosti přehazují. Co všechno víme?

Když AI rozhoduje za nás: Jak technologie ohrožuje základní lidská práva

Umělá inteligence mění svět rychleji, než jsme čekali – od komunikace přes právo až po etiku. Nový výzkum Charles Darwin University ale varuje, že současný vývoj AI představuje globální hrozbu pro lidskou důstojnost. Odborníci upozorňují na nedostatečnou regulaci, netransparentní algoritmy a riziko, že se z lidí stávají pouhá čísla v databázích.

Google vylepšuje Chrome: Notifikace, které nečtete, prostě zmizí

Google zavádí do prohlížeče Chrome novou funkci, která automaticky zablokuje webová upozornění, o něž uživatelé nejeví zájem. Cílem je snížit zahlcení notifikacemi, které většina lidí stejně nikdy nečte – podle Googlu s nimi interaguje méně než jedno procento uživatelů.

Únik dat na Discordu: Až 70 000 uživatelů mohlo přijít o své doklady totožnosti

Společnost Discord čelí důsledkům rozsáhlého bezpečnostního incidentu, při kterém mohlo dojít k úniku vládních průkazů totožnosti až 70 000 uživatelů. Útok se netýkal přímo Discordu, ale externí služby Zendesk, kterou platforma využívá pro zákaznickou podporu.

Internetoví trollové: Kdo jsou, proč škodí a jak se bránit

Internetoví trollové patří k nejvýraznějším negativním jevům digitální éry. Schovaní za anonymitou sociálních sítí a diskusních fór záměrně vyvolávají konflikty, šíří nenávist a manipulují veřejné mínění. Kdo ale vlastně trollové jsou, co je pohání – a proč jejich činnost není jen „vtípek“, ale reálný problém?

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi