Umělá inteligence od Googlu nově zvládne domluvit schůzku za vás
Domlouvání termínu bývá často nekonečná výměna e-mailů: „Hodí se ti pondělí? Ne? A co středa?“ Google se rozhodl tenhle problém konečně vyřešit. V rámci Gmailu přidává nové tlačítko „Help Me Schedule“, které propojuje Gemini s Google Kalendářem.
Cílem je, aby schůzky vznikaly bez složitého plánování. Stačí napsat e-mail, kliknout na nové tlačítko a Gemini sama navrhne několik volných časů podle vašeho kalendáře i obsahu zprávy. Pokud druhá strana vybere termín, pozvánka se automaticky uloží oběma účastníkům.
Inteligentní plánování podle kontextu
Google zdůrazňuje, že nejde o obyčejné „zobraz mi, kdy mám volno“. Gemini dokáže z textu pochopit, o jaký typ schůzky jde. Pokud například někdo navrhne „krátký 30minutový call příští týden“, systém sám vyhledá volné půlhodiny v daném časovém období a nabídne je.
Uživatel může navržené časy upravit, přidat další možnosti nebo je rovnou vložit do e-mailu jako přehlednou tabulku. Příjemce si pak jednoduše vybere jeden termín a ten se okamžitě promítne do kalendáře obou stran.
Zatím jen pro dvě osoby
Aktuálně má funkce jedno omezení - funguje pouze při plánování schůzek mezi dvěma lidmi. Google vysvětluje, že koordinace větších skupin je podstatně složitější, protože každý má jiný rozvrh a preference.
Je ale pravděpodobné, že pokud se novinka osvědčí, rozšíří se i na týmové meetingy, které by Gemini mohla řídit podobně jako lidský asistent.
Zdroj: Shutterstock
Gemini jako součást každodenního workflow
Funkce „Help Me Schedule“ zapadá do širší strategie Googlu: Integrovat umělou inteligenci Gemini do všech hlavních aplikací. Už dnes pomáhá psát e-maily, sumarizovat texty a vyhledávat dokumenty. Plánování schůzek je tak logickým dalším krokem, a možná nejpraktičtějším.
Zároveň se tím Google přibližuje konkurenčním řešením, jako je Copilot nebo ChatGPT for Outlook, které už podobné asistenty nabízejí.