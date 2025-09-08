ChatGPT vládne světu AI chatbotů: Perplexity padá, Copilot stoupá
Globální trh AI chatbotů je dnes zcela soustředěný kolem jednoho hráče: ChatGPT. Podle dat společnosti StatCounter, která sleduje přes 1,5 milionu webů a více než 3,8 miliardy zobrazení měsíčně, si ChatGPT od července 2024 do srpna 2025 drží 80,92 % trhu.
V dubnu 2025 dosáhl dokonce rekordních 84,2 %, což je historicky nejvyšší podíl jakéhokoli chatbotu. A i když jeho čísla v posledních měsících mírně klesla, OpenAI zůstává jednoznačným lídrem – žádný jiný chatbot se k němu ani nepřiblížil.
Tento úspěch stojí na několika pilířích:
- Kvalita a přirozenost odpovědí – ChatGPT si vybudoval reputaci spolehlivého asistenta, který dokáže reagovat lidsky a relevantně.
- Dostupnost pro širokou veřejnost – od bezplatné verze po prémiový ChatGPT Plus je platforma otevřená všem.
- Neustálé aktualizace – pravidelné vylepšení modelu a integrace s dalšími nástroji udržují ChatGPT technologicky napřed.
Perplexity slábne: od růstu k poklesu
Ještě na jaře 2025 to vypadalo, že Perplexity by mohl ChatGPT vážně ohrozit. V březnu se vyšplhal na 14,1 % podílu, což bylo maximum jeho dosavadního růstu. Jenže pak nastal obrat.
Do července jeho podíl spadl na 8 % a v srpnu mírně korigoval na 9 %. Hlavní problém Perplexity spočívá v tom, že jeho přitažlivost stojí hlavně na novosti a experimentálním přístupu. Jenže novinka časem vyprchá, a pokud za ní nestojí silný ekosystém nebo exkluzivní funkce, uživatelé se vrací k prověřeným řešením.
Perplexity se stále drží na druhé příčce, ale jeho pozice je pod tlakem. Pokud Microsoft udrží tempo růstu, může se situace rychle změnit.
Microsoft Copilot je tichý vyzyvatel
Pokud má ChatGPT v budoucnu konkurenci, nejspíš přijde z Redmondu. Microsoft Copilot, který byl spuštěn v březnu 2025, začínal s podílem jen 0,3 %. Ale už v květnu překročil hranici 5 % a od té doby se stabilizoval mezi 4–5 %.
Zdroj: Shutterstock
Hlavní zbraní Microsoftu je hluboká integrace Copilotu do produktů, které uživatelé používají každý den – od Windows 11 přes Office 365 až po Teams. Díky tomu se Copilot postupně stává nenápadnou, ale čím dál nezbytnější součástí pracovního prostředí.
Pokud bude Microsoft pokračovat v rozšiřování funkcí a integrací, má reálnou šanci získat druhou pozici na trhu a postupně tlačit Perplexity na okraj.
Google Gemini, Claude a další – bitva o zbytky trhu
Zatímco první tři hráči ovládají naprostou většinu trhu, ostatní chatboty se snaží získat alespoň malé procento uživatelů:
- Google Gemini – navzdory obrovským možnostem Googlu drží podíl jen 1,9–3,3 %. Přes silné propojení s vyhledáváním zatím nezískal zásadní trakci.
- Deepseek – relativní nováček, který se v srpnu vyšplhal na 2,7 %.
- Anthropic Claude – drží se pod hranicí 1,2 %, což je zatím zanedbatelné.
Celý trh tak působí dynamicky, ale zároveň je extrémně koncentrovaný. Prakticky platí, že čtyři z pěti uživatelů AI chatbotů dnes používají ChatGPT.