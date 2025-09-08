CDR.cz - Vybráno z IT

ChatGPT vládne světu AI chatbotů: Perplexity padá, Copilot stoupá

Pondělí, 8 Září 2025 - 03:00 | Francesco | Novinky, AI

Zdroj: Shutterstock

Trh s AI chatboty zažívá revoluci. Nová data ukazují, že ChatGPT si drží neotřesitelné prvenství s více než 80% podílem, zatímco Perplexity slábne a Microsoft Copilot rychle stoupá díky integraci do Windows a Office. Jak vypadá současná mapa trhu a co to znamená pro uživatele?

Globální trh AI chatbotů je dnes zcela soustředěný kolem jednoho hráče: ChatGPT. Podle dat společnosti StatCounter, která sleduje přes 1,5 milionu webů a více než 3,8 miliardy zobrazení měsíčně, si ChatGPT od července 2024 do srpna 2025 drží 80,92 % trhu.

V dubnu 2025 dosáhl dokonce rekordních 84,2 %, což je historicky nejvyšší podíl jakéhokoli chatbotu. A i když jeho čísla v posledních měsících mírně klesla, OpenAI zůstává jednoznačným lídrem – žádný jiný chatbot se k němu ani nepřiblížil.

Tento úspěch stojí na několika pilířích:

  • Kvalita a přirozenost odpovědí – ChatGPT si vybudoval reputaci spolehlivého asistenta, který dokáže reagovat lidsky a relevantně.
  • Dostupnost pro širokou veřejnost – od bezplatné verze po prémiový ChatGPT Plus je platforma otevřená všem.
  • Neustálé aktualizace – pravidelné vylepšení modelu a integrace s dalšími nástroji udržují ChatGPT technologicky napřed.

Perplexity slábne: od růstu k poklesu

Ještě na jaře 2025 to vypadalo, že Perplexity by mohl ChatGPT vážně ohrozit. V březnu se vyšplhal na 14,1 % podílu, což bylo maximum jeho dosavadního růstu. Jenže pak nastal obrat.

Do července jeho podíl spadl na 8 % a v srpnu mírně korigoval na 9 %. Hlavní problém Perplexity spočívá v tom, že jeho přitažlivost stojí hlavně na novosti a experimentálním přístupu. Jenže novinka časem vyprchá, a pokud za ní nestojí silný ekosystém nebo exkluzivní funkce, uživatelé se vrací k prověřeným řešením.

Perplexity se stále drží na druhé příčce, ale jeho pozice je pod tlakem. Pokud Microsoft udrží tempo růstu, může se situace rychle změnit.

Microsoft Copilot je tichý vyzyvatel

Pokud má ChatGPT v budoucnu konkurenci, nejspíš přijde z Redmondu. Microsoft Copilot, který byl spuštěn v březnu 2025, začínal s podílem jen 0,3 %. Ale už v květnu překročil hranici 5 % a od té doby se stabilizoval mezi 4–5 %.

Zdroj: Shutterstock

Hlavní zbraní Microsoftu je hluboká integrace Copilotu do produktů, které uživatelé používají každý den – od Windows 11 přes Office 365 až po Teams. Díky tomu se Copilot postupně stává nenápadnou, ale čím dál nezbytnější součástí pracovního prostředí.

Pokud bude Microsoft pokračovat v rozšiřování funkcí a integrací, má reálnou šanci získat druhou pozici na trhu a postupně tlačit Perplexity na okraj.

Google Gemini, Claude a další – bitva o zbytky trhu

Zatímco první tři hráči ovládají naprostou většinu trhu, ostatní chatboty se snaží získat alespoň malé procento uživatelů:

  • Google Gemini – navzdory obrovským možnostem Googlu drží podíl jen 1,9–3,3 %. Přes silné propojení s vyhledáváním zatím nezískal zásadní trakci.
  • Deepseek – relativní nováček, který se v srpnu vyšplhal na 2,7 %.
  • Anthropic Claude – drží se pod hranicí 1,2 %, což je zatím zanedbatelné.

Celý trh tak působí dynamicky, ale zároveň je extrémně koncentrovaný. Prakticky platí, že čtyři z pěti uživatelů AI chatbotů dnes používají ChatGPT.

Tagy: 
AI, ChatGPT, umělá inteligence
Zdroje: 

TechRadar.com

nahlásit chybu

OpenAI nevědomky pomáhalo spammerům: Bylo zasaženo přes 80 000 webů

Výzkumníci odhalili rozsáhlou spamovou kampaň, která zneužívala modely OpenAI k obcházení filtrů. Pomocí automatizace a umělé inteligence zasáhli útočníci více než 80 000 webových stránek během pouhých čtyř měsíců.

Chaty s umělou inteligencí nejsou tak soukromé, jak si myslíte

Umělá inteligence mění způsob, jakým pracujeme, komunikujeme i hledáme odpovědi na osobní otázky. Stále častěji ji používáme místo vyhledávače, lékaře nebo poradce – a bez váhání jí svěřujeme informace, které bychom jinak neřekli ani nejbližším. Jenže co se děje s těmito daty? A co když smažeme chat, který měl zůstat skrytý? V době, kdy AI pomáhá téměř se vším, začínáme zapomínat na to nejdůležitější – že všechno, co napíšeme, někde zůstává.

Vědci vytvořili fotonický čip, který zvládne to, co dosud dokázal jen mozek

Inženýři z Pensylvánské univerzity vytvořili první programovatelný čip, který dokáže trénovat nelineární neuronové sítě pomocí světla. Tato technologie může znamenat zásadní obrat v oblasti umělé inteligence — urychlí výpočty, sníží spotřebu energie a otevírá cestu k plně optickému výpočetnímu systému.

Chatbot místo úředníka? Vládní portál AI.gov má řídit komunikaci s občany

Tajný vládní projekt USA pod vedením Donalda Trumpa unikl na veřejnost: připravovaný portál AI.gov má být digitální revolucí ve státní správě. Odhalení webu s datem spuštění na Den nezávislosti přináší víc otázek než odpovědí – zejména o budoucnosti úřadů, soukromí a lidských pracovních míst.

Jak nám drony a AI pomáhají odhalit tajemství minulosti?

Pod zarostlým porostem amazonské džungle, pod písečnými vrstvami vyprahlých pouští i mezi rozpadajícími se troskami dávných měst se stále ukrývají stopy minulosti, které jsme dosud neobjevili. Jenže dnes už archeologové nemusí spoléhat jen na náhodu nebo roky fyzického pátrání. S pomocí moderních technologií – především dronů a umělé inteligence – se dokážou podívat tam, kam by se dříve nedostali. Drony vybavené LIDARem odhalí staré zdi i cesty skryté pod zemí nebo vegetací, zatímco algoritmy AI třídí a vyhodnocují obrovská množství dat rychleji, než to zvládne jakýkoli tým expertů. Díky tomu se výzkum nejen urychluje, ale zároveň šetrněji přistupuje k lokalitám, které bychom jinak museli narušit. Jak konkrétně tyto nástroje mění svět archeologie? Přesně na to se v článku podíváme.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi