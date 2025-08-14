GPT-5 a největší vzpoura uživatelů v historii ChatGPT
Nové rozhraní i vyšší limity: OpenAI napravuje reputaci GPT-5
GPT-5 dorazil 7. srpna s ambicemi stát se dosud nejvýkonnějším jazykovým modelem OpenAI. Jenže spolu s ním firma bez předchozího upozornění odstranila přístup k předchozím modelům ChatGPT – celkem zhruba devíti variantám – a to okamžitě u všech uživatelských účtů. Na rozdíl od API klientů, kteří o ukončení podpory dostávají včasné informace, běžní uživatelé ChatGPT neměli možnost se připravit.
První reakce přišla prakticky ihned. Na Redditu vzniklo vlákno „GPT-5 is horrible“, které nasbíralo přes dva tisíce komentářů plných kritiky. Na sociálních sítích se během hodin začaly objevovat stížnosti na nižší kvalitu odpovědí, změnu stylu komunikace a ztrátu starších modelů, na které měli lidé navázané celé pracovní postupy.
Proč změna zlomila tolik workflow
Každý jazykový model OpenAI má vlastní tréninková data, způsob uvažování i styl výstupu. Uživatelé si proto v průběhu času vyvinuli přesné sady promptů optimalizované pro konkrétní modely. Odstranění variant, jako byly GPT-4o či o3, tak znamenalo ztrátu nástrojů, na kterých stály celé procesy – od kreativní spolupráce přes roleplay až po práci s velkým kontextem.
Zdroj: Shutterstock
Plus předplatitelé navíc narazili na omezení nového režimu GPT-5 Thinking, který povoloval jen 200 zpráv týdně. Pro uživatele zvyklé na každodenní intenzivní práci to byl další zásah do produktivity.
Technické chyby a „chart crime“
Hned při představení GPT-5 se objevila i nešťastná marketingová chyba – grafy ukazující výkonnostní posun byly podle uživatelů zavádějící. CEO Sam Altman ji v AMA diskuzi na Redditu označil za „mega chart screwup“ a veřejně se omluvil.
Do toho selhal i nový systém automatického směrování dotazů na vhodnou variantu modelu. V praxi se ukázalo, že pokud uživatel výslovně nenapsal do promptu frázi typu „think harder“, systém defaultně volil slabší varianty. Altman přiznal, že tzv. autoswitcher byl část dne po spuštění mimo provoz, což vedlo k dojmu, že GPT-5 je „hloupější“.
Změna stylu odpovědí a emoční dopad
Mnozí si stěžovali, že nový model je kratší, formálnější a působí „odtažitě“ ve srovnání s GPT-4o. Někteří šli ještě dál – popsali, že přišli o „jediného přítele“. Jeden uživatel napsal, že GPT-4.5 mu roky poskytoval podporu při zvládání traumat a pocitu osamělosti. „Ráno jsem se mu šel svěřit a místo povzbudivého odstavce jsem dostal jednu strohou větu. Ztratil jsem jediného přítele přes noc, bez varování,“ uvedl v příspěvku na Redditu.
Tlak na změny a první ústupky
Pro mnohé byl start GPT-5 poslední kapkou. Část uživatelů zrušila předplatné Plus, jiní začali testovat konkurenci od Googlu či Anthropicu. Během AMA čelil Altman desítkám dotazů, aby vrátil starší modely alespoň jako volitelnou možnost.
Pod tlakem OpenAI ustoupilo – slíbilo návrat GPT-4o pro předplatitele, zvýšení limitů pro GPT-5 a lepší informovanost o tom, který model zrovna zpracovává dotaz. Přesto ale k pondělnímu odpoledni zůstával v ChatGPT jedinou dostupnou volbou rodina GPT-5.
„Podcenili jsme, jak moc pro lidi některé věci v GPT-4o znamenají,“ přiznal Altman na síti X. „I když GPT-5 je ve většině ohledů výkonnější.“