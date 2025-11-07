CDR.cz - Vybráno z IT

Sam Altman chce, aby ho nahradila umělá inteligence. V čele OpenAI má stát AI

Pátek, 7 Listopad 2025 - 05:00 | Francesco | Novinky, AI

Zdroj: Shutterstock

Generální ředitel OpenAI Sam Altman otevřeně říká, že chce, aby jeho místo jednou převzala umělá inteligence. Tvrdí, že pokud jeho společnost nebude první, kterou povede AI, bude to pro něj osobní selhání.
Zakladatel OpenAI Sam Altman je známý svými provokativními výroky o budoucnosti umělé inteligence. Tentokrát šel ale ještě dál, když prohlásil, že by si přál, aby ho jako výkonného ředitele nahradila právě umělá inteligence. Ve světě, kde se zaměstnanci obávají, že AI převezme jejich práci, působí Altmanovo přání paradoxně až znepokojivě upřímně.

AI by měla být nový šéf

Ve známém podcastu Conversations with Tyler prohlásil: „Hanba mi, pokud OpenAI nebude první velkou společností, kterou povede AI CEO.“ Altman tak zjevně věří, že vývoj umělé inteligence dospěje do bodu, kdy dokáže dělat manažerská rozhodnutí lépe než člověk. Připustil, že ho fascinuje představa algoritmu, který by dokázal řídit firmu efektivněji, bez emocí, chyb a předsudků.

Zatímco dnes zvládne generativní AI psát texty, analyzovat data nebo generovat kód, řízení celého podniku je stále doménou lidí. Altman však tvrdí, že tento okamžik je „jen několik let daleko“, a že AI bude schopná vést jednotlivá oddělení OpenAI dřív, než si většina lidí dokáže představit.

Mohla by AI reálně nahradit svého tvůrce?

Otázka, co by Altman dělal, kdyby ho umělá inteligence opravdu nahradila, má podle něj jednoduchou odpověď. Prý by se vrátil ke svým koníčkům - na farmu, kde v minulosti trávil čas řízením traktorů a sběrem plodin. Jeho majetek v hodnotě zhruba dvou miliard dolarů mu rozhodně dává prostor k experimentům i odpočinku.

Podle Altmana je důležité, aby byl právě OpenAI tou firmou, která se k tomuto milníku dopracuje jako první. Vnímá to jako symbolické završení cesty: Člověk, který vytvořil umělou inteligenci, se nakonec nechá nahradit vlastním výtvorem.

Ještě před pár lety Altman tvrdil, že AI bude lidem pomáhat a zbaví je rutinní práce. Dnes už mluví otevřeně o tom, že krátkodobě zničí velké množství pracovních míst. „V krátkodobém horizontu AI zničí spoustu pracovních míst. V dlouhodobém horizontu ale, stejně jako každá technologická revoluce, vytvoří úplně nové,“ řekl v nedávném rozhovoru.

Jeho postoj tak odráží rostoucí realismus mezi lídry technologického světa. Umělá inteligence už není jen pomocníkem, ale stále častěji konkurencí.

Cíl: Superinteligence do roku 2030

Altman také předpověděl, že do konce desetiletí vznikne tzv. superinteligence - tedy AI výrazně chytřejší než člověk. Podle něj převezme 30 až 40 % všech pracovních úkonů, které dnes tvoří páteř ekonomiky. Jeho víra v rychlý technologický pokrok je neochvějná, ať už jde o rizika, nebo o morální otázky. Tvrdí, že vývoj nelze zastavit, a kdo se mu bude bránit, zůstane pozadu.

Zatím je těžké si představit, že by se vedení společnosti skutečně svěřilo algoritmu. Řízení lidí, strategické rozhodování a práce s etikou jsou oblasti, kde i ten nejlepší model stále selhává. Přesto Altman věří, že právě OpenAI ukáže cestu, jak propojit lidské vedení s výpočetní přesností strojů.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi