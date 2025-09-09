CDR.cz - Vybráno z IT

Neustále vnucovaná AI: GitHub uživatelé se bouří proti povinným funkcím Copilotu

Úterý, 9 Září 2025 - 05:00 | Francesco | Novinky, AI, Internet

Zdroj: Shutterstock

GitHub Copilot má přes 20 milionů uživatelů a Microsoft sází na jeho masivní rozšíření. Jenže mezi vývojáři roste odpor. Kritizují vynucené AI funkce, nemožnost je vypnout, porušování autorských práv i nízkou kvalitu generovaného kódu. Napětí v komunitě nabírá na obrátkách.

GitHub Copilot, nástroj využívající generativní umělou inteligenci k doplňování a psaní kódu, měl být spásou pro vývojáře. Microsoft tvrdí, že produktivitu zvyšuje a šetří čas. Jenže realita v komunitě vývojářů je složitější. Čím víc Copilot proniká do GitHubu a VS Code, tím víc uživatelů se ozývá proti tomu, jak je tato technologie vnucována.

Diskuze na GitHubu ukazují, že největší problém není samotná existence Copilotu, ale fakt, že jej nelze jednoduše vypnout. Patří sem zejména generování pull requestů a issue reportů, stejně jako povinné zapojení Copilot code review. Někteří uživatelé popisují, že i při vypnutých funkcích se Copilot objevuje „všude“.

Komunita se bouří proti nucené integraci

Jednou z nejvýraznějších postav odporu je vývojářka Andi McClure, která opakovaně žádá GitHub, aby přidal možnost Copilot funkce blokovat nebo zcela vypnout. Její příspěvky mají velkou podporu a ukazují, že nespokojenost je obří.

Zdroj: Shutterstock

Podle McClure nastal letos zlomový bod. Zatímco dříve si vývojáři mohli Copilota jednoduše vypnout nebo ignorovat, nyní se funkce stávají nedílnou součástí rozhraní a uživatelé mají pocit, že jim Microsoft bere kontrolu nad vlastní prací.

Etika, autorská práva a „AI balast“

Vývojáři upozorňují, že s nástupem nástrojů využívajících umělou inteligenci přichází nejen nové možnosti, ale také celá řada problémů, které nelze přehlížet. Jedním z nejčastěji zmiňovaných je kvalita generovaného kódu. Automaticky vytvořené úryvky totiž často obsahují chyby, bývají nepřesné a vyžadují pečlivou kontrolu. Místo zrychlení práce tak mohou v praxi vést spíše k jejímu zpomalení.

Dalším ožehavým tématem jsou autorská práva. Kritici například tvrdí, že nástroje jako GitHub Copilot využívají kód z veřejných repozitářů bez ohledu na licence či uvádění původních autorů, což otevírá otázku, zda je takový přístup vůbec v souladu s právními předpisy.

S tím souvisí i etické obavy. Část vývojářské komunity se bojí, že přílišná závislost na AI povede k úpadku základních dovedností programátorů a postupné erozi hodnot, na nichž stojí open-source prostředí. Někteří dokonce varují před fenoménem takzvaného „AI slopu“ – tedy nekvalitního, chaotického kódu, který zahlcuje repozitáře, komplikuje následné review a znesnadňuje orientaci v projektech.

Celá debata tak ukazuje, že s rostoucí rolí umělé inteligence v programování je potřeba hledat nové rovnováhy mezi efektivitou, kvalitou a etickou odpovědností.

Tagy: 
GitHub, Copilot+, AI
Zdroje: 

TechRadar.com

nahlásit chybu

GPT-5 těsně před startem? Únik z GitHubu odhaluje čtyři nové modely

OpenAI 7. srpna oznámil další generaci svého jazykového modelu – GPT-5. Jen pár hodin před očekávaným odhalením se ale na internetu objevil uniklý článek z GitHubu, který naznačuje, co přesně se chystá. I když byl příspěvek rychle smazán, jeho obsah se stihl rozšířit mezi komunitou a zanechal spoustu otázek i očekávání.

Android pod tlakem: Umělá inteligence Gemini obchází vaše nastavení soukromí

Google opět mění pravidla hry – bez vašeho aktivního souhlasu začíná umělá inteligence Gemini získávat přístup k aplikacím třetích stran v Androidu, včetně WhatsAppu. Pokud nechcete, aby vám AI lezla do telefonu, budete muset jednat sami. A to nejlépe hned.

Copilot uvidí vše: Celý desktop, ne jen aplikaci

Microsoft chystá zásadní vylepšení nástroje Copilot Vision ve Windows 11. Nově budete moci sdílet s umělou inteligencí celý svůj desktop – ne jen jednu aplikaci. Copilot tak uvidí vše, co máte otevřené, a bude vám poskytovat živou zpětnou vazbu v reálném čase.

OpenAI chystá vlastní prohlížeč: Revoluce nebo hrozba pro soukromí?

OpenAI chystá svůj vlastní webový prohlížeč. Může to být zásadní krok, který přepíše pravidla hry – ale zároveň vyvolává otázky ohledně soukromí. Podle uniklých informací má nový prohlížeč nabídnout revoluční AI funkce, které změní způsob, jakým lidé používají internet. Jenže jaká je cena?

Problém s Grok AI: Tisíce soukromých chatů se objevily ve vyhledávání Google

Chatbot Grok AI od Elona Muska čelí kritice poté, co se ukázalo, že sdílené konverzace se automaticky objevují na webu a jsou dohledatelné přes Google. Uživatelé často netuší, že jejich chaty nejsou soukromé. Podívejte se, jak zjistit, co je vidět, a jak své rozhovory ochránit.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi