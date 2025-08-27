YouTube tajně testoval úpravy cizích videí pomocí AI: Tvůrci nebyli informováni
Několik měsíců si tvůrci na YouTube všímali, že s jejich videi po nahrání něco děje. Obraz vypadal jinak, než jak ho zpracovali – hladší hrany, zvláštní ostrost a jemné detaily, které se měnily, jako by byly převedeny do „malovaného“ stylu. Nejprve šlo o dohady, až analýza jednoho populárního hudebního kanálu ukázala, že YouTube opravdu něco mění.
Google nakonec potvrdil, že šlo o test nové technologie, která využívá strojové učení k umělému vylepšování videí. Funkce byla tajně nasazena u části uživatelů, především u YouTube Shorts. Co ale tvůrce rozčílilo, bylo to, že o ničem nevěděli – Google neinformoval autory, nenabídl možnost funkci vypnout a nezveřejnil žádné podrobnosti.
Co Google tvrdí a co na to tvůrci
Podle Renea Ritchieho, vedoucího YouTube pro oblast obsahu, nejde o „generativní AI“, ale o „tradiční strojové učení“ zaměřené na odstranění šumu, vyhlazování detailů a celkové doostření videa. Jenže pro autory je to detail bez významu – jejich obsah někdo mění bez souhlasu, tečka.
Youtuber Rhett Shull upozornil, že u svých videí zaznamenal podivné rozdíly mezi originálním souborem a verzí, která se objevila na platformě. Tvrdí, že YouTube prováděl něco podobného jako upscaling, tedy umělé zvyšování kvality videa. Google tento termín odmítá, ale přiznal, že v rámci testu do videí zasahuje.
To, co mělo být experimentem na zlepšení zážitku pro diváky, vyvolalo u části komunity vlnu nevole. Tvůrci se bojí, že je Google staví do nepříjemné situace – pokud diváci zjistí, že jejich video bylo uměle „vylepšeno“, může to poškodit jejich reputaci.
Dvojí metr Googlu: Fotky ano, videa ne
Situace je o to paradoxnější, že Google byl u jiných produktů transparentnější. Když například představil Pixel 10, chlubil se novým obrazovým procesorem, který dokáže fotky automaticky vylepšovat pomocí AI. Současně ale zavedl označování C2PA, které uživatele upozorní, že snímek prošel umělou úpravou.
Na YouTube však Google zvolil jinou cestu. Žádné označení, žádné upozornění, žádná možnost odmítnutí. To vede k obavám, že AI úpravy budou časem standardem, aniž by diváci či tvůrci měli možnost rozhodovat, zda o ně stojí.
Co nás čeká dál
Google tvrdí, že sbírá zpětnou vazbu od diváků i tvůrců, aby mohl technologii dále vylepšit. Problém je, že ti, kterých se to týká nejvíc, nebyli do testování vůbec zapojeni. Není také jasné, zda bude možné v budoucnu AI vylepšování vypnout, nebo jestli se stane povinnou součástí YouTube.
S rozvojem generativní AI, jako je Google Veo, se podobné situace pravděpodobně budou objevovat častěji. Tvůrci se tak ocitají v nové realitě, kde už nemají úplnou kontrolu nad vlastním obsahem – a to je něco, co mnohé z nich znepokojuje více než samotná technologie.