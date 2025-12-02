Tohle změní používání AI. ChatGPT se připravuje na reklamy v konverzacích
Reklamy v ChatGPT byly dlouho tématem diskuzí, ale většinou zůstávaly na úrovni odhadů. Teď se však objevila první konkrétní stopa. Vývojáři, kteří analyzují nové verze aplikací, narazili v ChatGPT pro Android na části kódu, které přímo odkazují na reklamní komponenty. Objevují se výrazy jako ads feature, search ad nebo search ads carousel. To je poměrně jasný náznak, že se připravuje funkce, která do konverzací vloží reklamu.
Zatím není jasné, kdy se tento prvek objeví přímo u uživatelů, ani jak přesně bude vypadat. OpenAI ale naznačilo, že pokud někdy bude reklamu používat, chce aby působila přirozeně a nerušila práci. Náklady na provoz AI jsou obrovské a tlak na monetizaci roste. Je proto logické, že podobný krok jednou přijít musel. U různých modelů také roste poptávka a miliony uživatelů denně generují texty, obrázky i video.
Testování už probíhá, někteří uživatelé viděli první náznaky
Vedle informací z kódu se začínají objevovat i zkušenosti lidí, kteří tvrdí, že už reklamu zahlédli. Objevila se například zmínka o tom, že uživatel s placeným plánem viděl v aplikaci reklamu na sportovní vybavení. Není úplně jasné, zda šlo o omyl, test nebo první neplánované spuštění nové funkce. V každém případě to zapadá do celkové mozaiky náznaků.
Zdroj: Shutterstock
Konkurence je navíc už dál. Google nebo Microsoft testují reklamní umístění v AI vyhledávání a spoléhají na to, že propojení dotazů a cílení přinese přesnější výsledky. Pokud uživatel například hledá produkt nebo službu, reklama mu může přijít přirozenější než klasický banner na webu. Takový formát ale vyžaduje přísné označení, aby nedocházelo k míchání komerčního obsahu s odpověďmi od AI.
S rostoucím počtem uživatelů je jasné, že tlak na nové zdroje financování poroste. Provoz výpočetních center není levný a snaha udržet vysokou dostupnost i kvalitu služeb může firmy přimět k zavádění různých forem monetizace. Reklamy jsou jednou z cest, která se nabízí jako nejrychlejší a nejméně drastická změna pro samotné používání.
Jak by to mohlo vypadat v praxi
Nejpravděpodobnější scénář je, že reklamy budou cílené a zabudované do rozhraní tak, aby nepůsobily rušivě. Může jít o malé karty u vyhledávání nebo o doporučení na základě tématu konverzace. Otázkou zůstává, zda se budou objevovat i uživatelům s placeným předplatným. Výrobci mobilních aplikací často využívají model, kdy reklamy mizí po zaplacení vyššího tarifu, ale zde zatím nic potvrzeného není.
Celé téma zároveň otevírá diskuzi o tom, jak moc je bezpečné kombinovat osobní konverzace a personalizovanou reklamu. AI aplikace běžně pracují s velkým množstvím dat, ale pokud by se tato data měla využívat pro cílení reklam, bude nutné přidat další vrstvu transparentnosti. Uživatelé se přirozeně ptají, jestli se kvůli tomuto kroku nezmění vztah mezi nimi a chatbotem, který byl dosud primárně nástrojem.
Reklamy v ChatGPT se už nejeví jako vzdálená budoucnost. Kód aplikace naznačuje, že testování je v plném proudu a vývoj míří k tomu, že se prvky sponzorovaného obsahu stanou součástí prostředí. Pokud budou integrovány rozumně a s jasnými pravidly, mohou platformě pomoci udržet rychlý rozvoj bez dramatických dopadů na uživatele. Většina lidí ale bude sledovat hlavně to, jak se reklamy projeví při každodenním používání a zda nepřehluší to hlavní, kvůli čemu na ChatGPT chodíme.