Copilot ve Windows umí víc než kdy dřív: Píše dokumenty i čte e-maily z Gmailu
Microsoft se netají ambicí proměnit Copilot v plnohodnotného digitálního asistenta. V nejnovější aktualizaci pro uživatele Windows Insider dokáže Copilot přímo z chatu vytvořit Word dokument, tabulku v Excelu, prezentaci v PowerPointu nebo dokonce PDF soubor.
Nemusíte otevírat jednotlivé programy - stačí napsat, co chcete vytvořit. Z pár vět tak může během okamžiku vzniknout přehledný soubor, který lze dále upravovat a sdílet. Copilot navíc rozpoznává delší texty a pro odpovědi nad 600 znaků nabízí automatické tlačítko Export, které celý výstup rovnou přenese do zvoleného formátu.
„Stačí zadat nápad, poznámku nebo data a Copilot je promění ve sdílitelný dokument bez nutnosti přepínat mezi nástroji,“ uvádí tým Microsoft Copilot.
Zdroj: Shutterstock
Propojení s Gmailem a Outlookem
Velkou novinkou je možnost připojit Copilot k e-mailovým účtům. Uživatelé mohou propojit nejen Outlook, ale i Gmail. Tím se z asistenta stává nástroj, který rozumí vašemu pracovnímu kontextu - například vyhledá všechny faktury od konkrétní firmy nebo připomene e-mail od kolegy, na který jste zapomněli odpovědět.
Microsoft tuto funkci staví na tzv. connectorech, kde si každý uživatel musí propojení výslovně povolit. Mezi dostupné služby patří OneDrive, Outlook, Google Drive, Gmail, Google Calendar a Google Contacts. To znamená, že Copilot může pracovat s daty napříč platformami podobně, jako to dříve zavedl ChatGPT s integrací Google Drive a Dropboxu.
Ochrana soukromí zůstává klíčová
Propojení s online účty sice otevírá nové možnosti, ale také otázky ohledně ochrany dat. Microsoft ujišťuje, že jde o volitelné propojení a žádná data se nesdílejí bez souhlasu uživatele. Všechny operace probíhají v rámci zabezpečených kanálů a uživatel má možnost kdykoli přístup odvolat.
Tato filozofie je v souladu s širším přístupem Microsoftu k AI - nabídnout pohodlí a efektivitu, aniž by to bylo na úkor bezpečnosti.
Nový Copilot přichází jen několik měsíců před uvedením zcela přepracované aplikace OneDrive, která má nabídnout galerie, chytré prezentace a AI nástroje pro úpravu obsahu.