Microsoft chystá AI uživatele: Umělí kolegové dostanou e-mail i účet v Teams

Úterý, 11 Listopad 2025 - 03:00 | Francesco | Novinky, AI

Zdroj: Shutterstock

Microsoft připravuje zcela nový druh umělé inteligence pro podniky. Takzvaní Agentic Users budou fungovat jako samostatní uživatelé s vlastní identitou, e-mailem i účtem v Teams. Dokážou se účastnit porad, psát e-maily, upravovat dokumenty a spolupracovat s lidmi i dalšími AI.
Microsoft se zřejmě chystá změnit způsob, jakým firmy používají umělou inteligenci. V rámci své platformy Microsoft 365 totiž vyvíjí novou třídu AI agentů, kteří se mají chovat jako plnohodnotní členové firemního týmu. Tyto virtuální entity dostanou nejen přístup k firemním systémům, ale i vlastní digitální identitu - podobně jako skuteční zaměstnanci.

Podle oficiální roadmapy Microsoft 365 ponese nová funkce název Agentic Users. Společnost uvádí, že půjde o „novou třídu AI, která funguje jako nezávislí uživatelé v rámci podniku“. V praxi to znamená, že agent nebude omezen na konkrétní aplikaci, ale bude schopen přecházet mezi nástroji a úkoly podle potřeby, a to naprosto samostatně.

Digitální zaměstnanci v Microsoft Teams a Outlooku

Microsoft plánuje, že AI agenti se objeví v M365 Agent Store a přímo v aplikaci Teams. Budou schopni účastnit se schůzek, upravovat dokumenty, odpovídat na e-maily, a dokonce komunikovat s kolegy přes chat.

Zdroj: Shutterstock

Na první pohled působí jako vylepšený asistent typu Copilot, ve skutečnosti ale půjde o mnohem samostatnější systém. Agenti nebudou jen reagovat na pokyny, ale budou moci činit vlastní rozhodnutí v rámci svěřených oprávnění. Například připraví report na základě sdílených dokumentů, pošlou ho týmu a poté naplánují poradu k jeho prezentaci, aniž by musel zasáhnout člověk.

Vlastní e-mail, Teams účet i místo v organigramu

Podle informací správců Microsoft 365, kteří měli možnost vidět interní dokumentaci, budou mít tito agenti vlastní e-mailovou adresu, účet v Teams i záznam v organizačním adresáři. To z nich činí v podstatě digitální zaměstnance, kteří mohou být přiřazeni k různým projektům a týmům stejně jako lidé. Správci IT jim přidělí přístupová práva i „licenci“ - podobně jako u běžných účtů.

Licencování bude podle prvních informací označováno jako A365, přičemž Microsoft naznačuje, že půjde o různé varianty podle role a oprávnění AI uživatele. Takový agent by tak mohl mít například omezený přístup jen k datům marketingového oddělení nebo naopak plný rozsah v rámci interních procesů.

Spolupráce mezi lidmi a umělými kolegy

Zásadním prvkem celého konceptu je spolupráce mezi člověkem a umělou inteligencí. Microsoft tvrdí, že agenti budou schopni fungovat nejen vedle lidí, ale i v kooperaci s ostatními AI systémy.

Představte si situaci, kdy jeden agent připraví návrh smlouvy, druhý ji zkontroluje po právní stránce a třetí ji pošle správné osobě k podpisu. Lidé se tak budou moci zaměřit na strategii, kreativitu a rozhodování, zatímco rutinní činnosti převezmou „AI kolegové“.

Nová rovina zodpovědnosti a bezpečnosti

S autonomií ale přichází i otázky odpovědnosti. Jak se bude řešit chyba AI agenta, který pošle nesprávný e-mail nebo smaže důležitý dokument? Microsoft zatím detailní odpovědi neposkytl. Odborníci však upozorňují, že správa práv a auditní záznamy budou klíčové pro udržení bezpečnosti.

Každý AI uživatel bude mít svůj identifikátor, historii činností a přístupová pravidla, která určí správci IT. To má zabránit situacím, kdy by se agent choval nepředvídatelně nebo zasahoval mimo svůj rámec oprávnění.

Microsoft, AI, umělá inteligence
