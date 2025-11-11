Microsoft chystá AI uživatele: Umělí kolegové dostanou e-mail i účet v Teams
Microsoft se zřejmě chystá změnit způsob, jakým firmy používají umělou inteligenci. V rámci své platformy Microsoft 365 totiž vyvíjí novou třídu AI agentů, kteří se mají chovat jako plnohodnotní členové firemního týmu. Tyto virtuální entity dostanou nejen přístup k firemním systémům, ale i vlastní digitální identitu - podobně jako skuteční zaměstnanci.
Podle oficiální roadmapy Microsoft 365 ponese nová funkce název Agentic Users. Společnost uvádí, že půjde o „novou třídu AI, která funguje jako nezávislí uživatelé v rámci podniku“. V praxi to znamená, že agent nebude omezen na konkrétní aplikaci, ale bude schopen přecházet mezi nástroji a úkoly podle potřeby, a to naprosto samostatně.
Digitální zaměstnanci v Microsoft Teams a Outlooku
Microsoft plánuje, že AI agenti se objeví v M365 Agent Store a přímo v aplikaci Teams. Budou schopni účastnit se schůzek, upravovat dokumenty, odpovídat na e-maily, a dokonce komunikovat s kolegy přes chat.
Zdroj: Shutterstock
Na první pohled působí jako vylepšený asistent typu Copilot, ve skutečnosti ale půjde o mnohem samostatnější systém. Agenti nebudou jen reagovat na pokyny, ale budou moci činit vlastní rozhodnutí v rámci svěřených oprávnění. Například připraví report na základě sdílených dokumentů, pošlou ho týmu a poté naplánují poradu k jeho prezentaci, aniž by musel zasáhnout člověk.
Vlastní e-mail, Teams účet i místo v organigramu
Podle informací správců Microsoft 365, kteří měli možnost vidět interní dokumentaci, budou mít tito agenti vlastní e-mailovou adresu, účet v Teams i záznam v organizačním adresáři. To z nich činí v podstatě digitální zaměstnance, kteří mohou být přiřazeni k různým projektům a týmům stejně jako lidé. Správci IT jim přidělí přístupová práva i „licenci“ - podobně jako u běžných účtů.
Licencování bude podle prvních informací označováno jako A365, přičemž Microsoft naznačuje, že půjde o různé varianty podle role a oprávnění AI uživatele. Takový agent by tak mohl mít například omezený přístup jen k datům marketingového oddělení nebo naopak plný rozsah v rámci interních procesů.
Spolupráce mezi lidmi a umělými kolegy
Zásadním prvkem celého konceptu je spolupráce mezi člověkem a umělou inteligencí. Microsoft tvrdí, že agenti budou schopni fungovat nejen vedle lidí, ale i v kooperaci s ostatními AI systémy.
Představte si situaci, kdy jeden agent připraví návrh smlouvy, druhý ji zkontroluje po právní stránce a třetí ji pošle správné osobě k podpisu. Lidé se tak budou moci zaměřit na strategii, kreativitu a rozhodování, zatímco rutinní činnosti převezmou „AI kolegové“.
Nová rovina zodpovědnosti a bezpečnosti
S autonomií ale přichází i otázky odpovědnosti. Jak se bude řešit chyba AI agenta, který pošle nesprávný e-mail nebo smaže důležitý dokument? Microsoft zatím detailní odpovědi neposkytl. Odborníci však upozorňují, že správa práv a auditní záznamy budou klíčové pro udržení bezpečnosti.
Každý AI uživatel bude mít svůj identifikátor, historii činností a přístupová pravidla, která určí správci IT. To má zabránit situacím, kdy by se agent choval nepředvídatelně nebo zasahoval mimo svůj rámec oprávnění.