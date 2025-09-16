CDR.cz - Vybráno z IT

YouTube spouští vícejazyčný dabing: Tvůrci mohou oslovit publikum po celém světě

Úterý, 16 Září 2025 - 07:00 | Francesco | Novinky, Internet

Zdroj: Shutterstock

YouTube po dvouletém testování zavádí funkci vícejazyčného dabingu. Tvůrci mohou ke svým videím nahrát vlastní jazykové verze, nebo využít automatický překlad pomocí umělé inteligence Google Gemini. Novinka má zásadně změnit dostupnost obsahu po celém světě.

YouTube přichází s novinkou, která může zásadně proměnit dosah videí po celém světě. Po dlouhém testování spouští funkci, jež tvůrcům umožní nabídnout obsah v různých jazycích prostřednictvím dabingu. Díky tomu se mohou dostat k divákům, kteří doposud angličtině nerozuměli.

Doposud platilo, že nejčastější cestou k zahraničnímu publiku byly titulky. Ty sice fungovaly, ale nikdy nedokázaly nahradit přirozený hlasový projev. Nová možnost nabízí dvě varianty: buď si autor nahraje vlastní jazykovou stopu, nebo využije automatický dabing vytvořený umělou inteligencí. O překlady se postará systém Google Gemini, který zvládá mimo jiné španělštinu, japonštinu, hindštinu či korejštinu.

Google však upozorňuje, že i přes výrazný posun v technologiích není AI stoprocentně spolehlivá. Automatický dabing nemusí vždy přesně vystihnout tón, humor nebo kulturní nuance. Tvůrci, kteří se opírají o specifický styl vyjadřování či pracují se slovními hříčkami, by proto měli zvážit profesionální řešení.

První testy ale naznačují, že krok má smysl. Podle statistik si zhruba čtvrtina diváků zvolila jinou než původní jazykovou stopu. Mezi prvními, kdo novinku vyzkoušeli, byl třeba MrBeast nebo Jamie Oliver, a oba zaznamenali pozitivní reakce publika.

Součástí aktualizace jsou i vícejazyčné náhledové obrázky. Pokud má uživatel nastavený preferovaný jazyk, zobrazí se mu název videa přímo v jeho rodné řeči. To zjednodušuje orientaci a zároveň zvyšuje pravděpodobnost, že divák na video klikne.

YouTube v tom ale nezůstává osamocený. Meta už v létě přidala obdobné nástroje do Instagram Reels a Microsoft otevřel cestu dabingu v aplikaci Teams už na sklonku minulého roku. Google navíc oznámil, že v průběhu roku 2025 chce technologii vyzkoušet i v rámci služby Google Meet.

Ukazuje se tak, že digitální prostředí se rychle mění v prostor, kde jazyk přestává být překážkou. Tvůrci už nemusí udržovat několik oddělených kanálů podle toho, jakým jazykem mluví jejich publikum – stačí jedno video, které si každý divák pustí v jazyce, který je mu vlastní.

Novinka se bude zavádět postupně během následujících týdnů a s každou aktualizací se očekává rozšíření nabídky podporovaných jazyků. Pokud se osvědčí v praxi, může YouTube ještě více upevnit roli skutečně globální platformy, která propojuje kultury a stírá hranice mezi kontinenty.

