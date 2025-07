900 milionů vs 79 milionů: ChatGPT totálně válcuje Copilota

Přes 900 milionů stažení mobilní aplikace ChatGPT je výsledek, který mluví za vše. Copilot se v porovnání s tím drží pod hranicí 80 milionů. Rozdíl ukazuje nejen to, co lidé chtějí používat, ale i to, co skutečně funguje napříč zařízeními. Uživatelé si často zvyknou na jedno AI rozhraní a používají ho jak na počítači, tak na mobilu – a v tomhle směru má ChatGPT neotřesitelnou pozici.

Když Microsoft rozjížděl svůj AI plán, měl všechny trumfy: obří investici do OpenAI, výhodu v podobě brzkého přístupu k GPT‑4, i možnost přímé integrace do Windows. Jenže Bing Chat, první zástupce Copilotu, měl katastrofální start. Nejenže si uživatelé stěžovali na podivné odpovědi, ale tzv. „osobnost Sydney“ se chovala nepředvídatelně a přinášela negativní publicitu. Microsoft rychle zatáhl za brzdu, omezil počet zpráv a chatbot ztratil kouzlo i schopnost být skutečně užitečný.

Značka Copilot je chaotická a těžko srozumitelná

Zatímco ChatGPT je jasná značka pro běžné uživatele i firmy, Copilot existuje v několika variantách: Microsoft 365 Copilot, Copilot Pro, Copilot+ PC… Když se v tom nevyznají ani technicky zdatní uživatelé, co teprve ti ostatní? Tato roztříštěnost snižuje důvěru i srozumitelnost. Oproti tomu ChatGPT zůstává jednotný a přehledný produkt – a to je v digitálním světě obrovská výhoda.

Jedním z důvodů, proč si lidé vybírají ChatGPT, je možnost si vybrat konkrétní model – třeba GPT‑3.5 nebo GPT‑4. Copilot takovou možnost nenabízí. Funguje jako černá skříňka: napíšete požadavek a systém se sám rozhodne, který model použije. Nevíte, co se děje na pozadí, nemůžete nic upravit, ani odhalit, proč něco nefunguje. Tím Microsoft přichází o část pokročilejších uživatelů, kteří právě takovou transparentnost očekávají.

Zdroj: Shutterstock

Ani funkce jako Copilot Vision to zatím nezachrání

Microsoft má i silné stránky – například Copilot Vision, který umožňuje v reálném čase analyzovat dění na obrazovce Windows, nebo hlubokou integraci do Office. Jenže tyto funkce nejsou masově využívané a jejich propagace není dostatečně přesvědčivá. Navíc ChatGPT rychle přidává nové funkce a posouvá se kupředu svižněji. A zatímco Microsoft váhá, konkurence přináší jasná a užitečná vylepšení.

Základní problém spočívá v tom, že Microsoft sází na opatrnost a korporátní kulturu, zatímco ChatGPT působí svěžeji, svižněji a více přístupně. Copilot je vnímán jako nástroj pro práci, nikoli jako přirozená součást digitálního života. Navíc se Microsoft snaží oddělit Copilot pro práci a domácí použití, čímž popírá samotnou filozofii Windows – tedy mít univerzální nástroj pro všechno. Tím si pod sebou podřezává větev.