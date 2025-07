Android pod tlakem: Umělá inteligence Gemini obchází vaše nastavení soukromí

Od dnešního dne Google zavádí změnu, která umožní jeho AI systému Gemini přístup k aplikacím třetích stran – včetně těch, které mají být podle předchozího nastavení chráněné. Gemini se tak může dostat k datům z WhatsAppu, Zpráv nebo Telefonu, i když jste dříve výslovně takovou interakci odmítli.

E-mail plný slibů a rozporů

Google o změně informoval v e-mailu, který ale spíš než vysvětlení přinesl zmatek. Na jedné straně tvrdí, že nové funkce budou aktivní, „i když je Gemini Apps Activity vypnuta“, o pár řádků dál ale říká, že „vypnuté funkce zůstanou vypnuté“. Jak se v tom má běžný uživatel vyznat?

Podpora? Bludiště odkazů bez jasného řešení

Podpora od Googlu odkazuje na stránku, která odkazuje na jinou stránku… a tam je další odkaz. I po důkladném prokliku nenajdete konkrétní návod, jak Gemini úplně vypnout nebo odinstalovat. A pokud aplikaci v zařízení nevidíte, ještě to neznamená, že není aktivní.

Zdroj: Shutterstock

Google tvrdí, že se s vypnutou aktivitou nic nesleduje. Jenže zároveň přiznává, že data se i tak uchovávají po dobu 72 hodin. Proč? A kdo je za tu dobu vidí? Podle oficiální dokumentace je může zpracovávat i „lidský kontrolor“, tedy někdo, kdo se na vaše data může dívat v reálném čase.

Jak (ne)odinstalovat Gemini: připravte si terminál

Odborníci z Tuta nabídli jediné funkční řešení: přes ADB (Android Debug Bridge). Jenže to není cesta pro běžného uživatele. Vyžaduje instalaci nástrojů pro vývojáře, přístup k terminálu a správný příkaz ( adb shell pm uninstall com.google.android.apps.bard ). Výsledek? Chybová hláška nebo nejistota, zda tam aplikace vůbec byla.

Google říká: „Je to pro vaše dobro“. Ale je?

Zástupci Googlu tvrdí, že změna je „dobrá pro uživatele“. Gemini má pomáhat s každodenními úkoly – psaní zpráv, volání, budíky. Jenže ne každý chce mít v kapse asistenta, který si potichu bere přístup, aniž by byl výslovně přizván.

Systém, který se vám přizpůsobí… nebo vás obejde

Tlak na hlubokou integraci AI do systému Android sílí. A způsob, jakým to Google provádí, nápadně připomíná situaci z 90. let, kdy Microsoft vnutil Internet Explorer do Windows. Tehdy to skončilo antimonopolním řízením. Kam to povede dnes?

Situace kolem Gemini ukazuje, jak křehká je kontrola nad vlastním zařízením. Běžný uživatel dnes už nemá jistotu, že „vypnuto“ skutečně znamená „vypnuto“.