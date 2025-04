Android přichází s novou bezpečnostní funkcí: Automatický restart po 3 dnech

Novinka se objevila v aktualizaci Google Play Services 25.14 a vztahuje se na všechny telefony a tablety s Androidem. Výjimku tvoří zařízení jako Android Auto, televize nebo chytré hodinky s Wear OS. Pokud je telefon po dobu tří dní zamčený, dojde k automatickému restartu. Nejde však o návrat k továrnímu nastavení – data zůstanou nedotčena.

Po restartu přejde zařízení do tzv. režimu „Before First Unlock“ (BFU), ve kterém je přístup k šifrovaným datům zakázán, dokud uživatel nezadá svůj PIN nebo heslo. Biometrické ověření (například otisk prstu nebo rozpoznání obličeje) v tomto stavu nefunguje, což zvyšuje bezpečnost zejména v případech, kdy by telefon padl do nepovolaných rukou.

Proč právě tři dny?

Google tímto krokem reaguje na rostoucí obavy z neoprávněného přístupu k datům. V případě krádeže telefonu nebo jiného zneužití bývá často první reakcí útočníka snaha zařízení nevypnout – právě kvůli biometrice, která může fungovat bez nutnosti zadávat PIN. Třídenní okno nečinnosti znamená, že pokud se majitel zařízení neozve, telefon sám sebe uzamkne na vyšší úrovni.

Tato strategie není úplně nová – Apple před nedávnem implementoval obdobné opatření do systému iOS 18.1. Tam se telefon restartuje po čtyřech dnech neaktivity. Android tedy jde podobnou cestou, jen o den přísněji.

Dopady na běžné uživatele

Pro většinu uživatelů se v praxi nemusí změnit téměř nic – pokud zařízení používají pravidelně, k restartu nikdy nedojde. Jiná situace může nastat u záložních telefonů, zařízení používaných jen příležitostně nebo u lidí, kteří zařízení zapomenou doma při delší cestě.

Zajímavá je i otázka, zda bude systém uživatele předem varovat. Momentálně není jasné, jestli Android zobrazí oznámení s vysvětlením, proč k restartu došlo. Po zapnutí se však na obrazovce s PIN kódem standardně zobrazí informace, že je nutné zařízení odemknout heslem kvůli zabezpečení – takže uživatelé nebudou úplně tápat.

Kdy se novinka objeví?

Aktualizace Google Play Services 25.14 se postupně šíří mezi zařízeními. Jak už to u „feature dropů“ bývá, může trvat týden nebo dva, než se dostane ke všem uživatelům. Není zatím potvrzeno, které konkrétní modely budou funkci podporovat. Dá se však předpokládat, že půjde o zařízení s novější verzí Androidu – minimálně Android 11 a výš.

Co to znamená pro bezpečnost?

Odborníci na kybernetickou bezpečnost tento krok vítají. Automatické přepnutí do BFU režimu výrazně ztěžuje přístup k datům útočníkům, kteří získají telefon bez vědomí majitele. Šifrovaná data zůstávají mimo dosah, pokud není zadán správný PIN – a biometrika sama o sobě nestačí.

Tímto krokem se Android posouvá blíž k filozofii zabezpečení známé z iPhonů. V praxi to může znamenat, že se ztracený telefon stane pro zloděje prakticky bezcenným kusem železa – bez možnosti vytěžit osobní informace, přístup k aplikacím nebo účtům.