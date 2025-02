Microsoft uvolnil špičkovou AI zdarma: Revoluční Think Deeper mění pravidla hry

Microsoft rozvířil vody umělé inteligence a posunul laťku dostupnosti na novou úroveň. Nová funkce Think Deeper v rámci Copilotu zpřístupňuje zdarma nejvýkonnější model OpenAI o1, který byl dosud exkluzivní pro drahé prémiové účty. Co to znamená pro běžné uživatele? Jak vám může Think Deeper pomoci v práci, studiu nebo při běžném surfování po internetu? A je to skutečně tak bezplatné, jak Microsoft slibuje?