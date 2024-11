ChatGPT přichází na Windows i macOS: Co nového přinášejí desktopové aplikace?

ChatGPT pro Windows: Rychlejší, přístupnější a s novými funkcemi

OpenAI nedávno představilo desktopovou aplikaci ChatGPT pro Windows, která je dostupná pro verze Windows 10 a 11. Uživatelé nyní mohou využívat funkci Advanced Voice Mode, která umožňuje přirozenou komunikaci pomocí hlasu. Díky novému modelu o1-preview jsou výsledky ještě přesnější a kontextuálnější než dříve.

Jednou z klíčových funkcí je zkratka Alt + Space, která okamžitě otevře ChatGPT. To značně usnadňuje multitasking, protože uživatelé mohou rychle přepínat mezi aplikacemi a vyhledávat informace, aniž by museli otevírat prohlížeč.

Aplikace také podporuje vyhledávání na webu, sdílení screenshotů a nahrávání souborů a fotografií. Tyto novinky z ChatGPT dělají více než jen textového asistenta – stává se komplexním nástrojem pro produktivitu a kreativitu.

macOS: Lepší integrace s vývojářskými nástroji

ChatGPT pro macOS není úplnou novinkou, protože aplikace je dostupná již od května. Přesto OpenAI přidalo několik zásadních aktualizací, které ocení především vývojáři. Největší vylepšení představuje integrace s nástroji jako VS Code, Xcode, Terminal nebo iTerm2. Díky tomu mohou uživatelé přímo pracovat s kódem, aniž by museli neustále kopírovat a vkládat části textu mezi aplikacemi.

Tato funkcionalita je zatím dostupná pouze pro předplatitele ChatGPT Plus a Team, ale v následujících týdnech se plánuje rozšíření na uživatele verzí Enterprise a Edu. OpenAI také naznačilo, že pracuje na propojení s dalšími aplikacemi, což by mohlo zvýšit užitnost platformy pro širší spektrum uživatelů.

ChatGPT vs. konkurence: Microsoft Copilot a Google Gemini

Navzdory těmto novinkám zůstává ChatGPT v některých oblastech pozadu za konkurenčními řešeními, jako je Microsoft Copilot nebo Google Gemini. Obě tyto služby totiž těží z hluboké integrace do ekosystémů svých mateřských společností.

Zdroj: Shutterstock

Microsoft Copilot je již pevně zakotven v aplikacích Microsoft 365, jako jsou Word, Excel a PowerPoint, a hladce spolupracuje s prohlížečem Edge. Uživatelé Windows 10 a 11 mají díky této integraci snadný přístup k funkcím, které jsou úzce propojeny s jejich pracovním prostředím.

Google Gemini naopak nabízí propojení s aplikacemi jako Gmail, Google Docs, Chrome a dalšími službami. Tento AI nástroj je také integrovaný v nejnovějších Chromebookách, což z něj dělá přirozenou volbu pro uživatele produktů od Googlu.