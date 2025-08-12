Microsoft Edge na Windows 10 poběží minimálně do roku 2028
Microsoft potvrdil, že i po oficiálním ukončení podpory Windows 10 v říjnu 2025 bude jeho prohlížeč Edge dostávat pravidelné aktualizace. Podle aktualizované dokumentace zůstane Edge i komponenta WebView2 Runtime podporována až do října 2028 – tedy po celou dobu trvání programu Extended Security Updates (ESU).
Oficiální životní cyklus Windows 10 se uzavře letos v říjnu, ale Microsoft nechá dveře pootevřené těm, kteří nechtějí nebo nemohou přejít na Windows 11. Edge bude chráněn proti novým hrozbám i nadále, což je zásadní zejména pro uživatele, kteří tráví většinu času právě v prohlížeči.
Edge bude mít podporu i bez placeného ESU programu
ESU program umožní získat bezpečnostní aktualizace Windows 10 ještě rok po oficiálním konci, a to buď za 30 dolarů ročně, zdarma při synchronizaci zálohy na OneDrive, nebo výměnou za 1 000 bodů Microsoft Rewards. Microsoft ale zdůrazňuje, že prohlížeč Edge a WebView2 Runtime budou aktualizovány nezávisle na tomto programu – a to zdarma.
Zdroj: Shutterstock
Podpora Edge tak zůstane dostupná i pro ty, kteří neinvestují do prodloužené podpory operačního systému. Tím Microsoft zajišťuje, že uživatelé nebudou vystaveni bezpečnostním rizikům při práci na internetu, i když jejich systém už nebude dostávat pravidelné opravy.
Windows 10 bez aktualizací, ale Edge zůstane v bezpečí
Zatím není jasné, jak dlouho budou Windows 10 podporovat konkurenční prohlížeče jako Google Chrome nebo Mozilla Firefox. Dá se ale očekávat, že se k tématu brzy vyjádří. Prozatím mají uživatelé Edge jistotu – jejich prohlížeč zůstane aktuální minimálně do podzimu 2028, a možná i déle.