Microsoft Edge na Windows 10 poběží minimálně do roku 2028

Úterý, 12 Srpen 2025 - 05:00 | Francesco | Operační systémy, Novinky

Microsoft sice letos v říjnu ukončí oficiální podporu Windows 10, ale uživatelé se nemusí bát, že přijdou o bezpečnostní záplaty pro svůj prohlížeč Edge. Ten bude na desítkách dostávat aktualizace minimálně do října 2028 – a to i bez placeného prodloužení podpory systému.

Microsoft potvrdil, že i po oficiálním ukončení podpory Windows 10 v říjnu 2025 bude jeho prohlížeč Edge dostávat pravidelné aktualizace. Podle aktualizované dokumentace zůstane Edge i komponenta WebView2 Runtime podporována až do října 2028 – tedy po celou dobu trvání programu Extended Security Updates (ESU).

Oficiální životní cyklus Windows 10 se uzavře letos v říjnu, ale Microsoft nechá dveře pootevřené těm, kteří nechtějí nebo nemohou přejít na Windows 11. Edge bude chráněn proti novým hrozbám i nadále, což je zásadní zejména pro uživatele, kteří tráví většinu času právě v prohlížeči.

Edge bude mít podporu i bez placeného ESU programu

ESU program umožní získat bezpečnostní aktualizace Windows 10 ještě rok po oficiálním konci, a to buď za 30 dolarů ročně, zdarma při synchronizaci zálohy na OneDrive, nebo výměnou za 1 000 bodů Microsoft Rewards. Microsoft ale zdůrazňuje, že prohlížeč Edge a WebView2 Runtime budou aktualizovány nezávisle na tomto programu – a to zdarma.

Podpora Edge tak zůstane dostupná i pro ty, kteří neinvestují do prodloužené podpory operačního systému. Tím Microsoft zajišťuje, že uživatelé nebudou vystaveni bezpečnostním rizikům při práci na internetu, i když jejich systém už nebude dostávat pravidelné opravy.

Windows 10 bez aktualizací, ale Edge zůstane v bezpečí

Zatím není jasné, jak dlouho budou Windows 10 podporovat konkurenční prohlížeče jako Google Chrome nebo Mozilla Firefox. Dá se ale očekávat, že se k tématu brzy vyjádří. Prozatím mají uživatelé Edge jistotu – jejich prohlížeč zůstane aktuální minimálně do podzimu 2028, a možná i déle.

