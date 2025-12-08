CDR.cz - Vybráno z IT

Přechod na Windows 11 ustrnul. Data ukazují, že Windows 10 jen tak nezmizí

Statistiky z konce roku 2025 potvrzují, že Windows 11 stále nemá vyhráno. Navzdory ukončené bezplatné podpoře pro část verzí Windows 10 zůstává starší systém překvapivě silný a přechod k novější verzi probíhá mnohem pomaleji, než se čekalo.
Aktuální čísla Statcounteru ukazují zřetelný trend. Windows 11 sice překročil hranici 50 procent aktivních zařízení, ale Windows 10 stále drží téměř 43 procent. Rozdíl mezi oběma systémy se tak zmenšuje jen velmi pozvolně a tempo růstu Windows 11 zůstává překvapivě nízké. Platí to i přesto, že část verzí Windows 10 už ztratila bezplatnou podporu a mnoho uživatelů by tak teoreticky mělo spěchat s upgradem.

Firmy mění systém pomaleji než kdykoli dřív

Nejsilnější brzdou jsou podniková prostředí. Tamní strategie se dnes opírají o prodloužené bezpečnostní aktualizace. Nejde o únik od Windows 11, ale o způsob, jak získat čas na přípravu rozsáhlejších migrací. Mnohé firemní počítače totiž stále běží na aplikacích nebo zařízeních, která nemají spolehlivou podporu ve Windows 11. Bez jistoty kompatibility se žádný správce IT nepustí do masivní výměny.

K tomu se přidává i rozpočet. V řadě organizací se zatím nepočítá s plošnou obnovou zařízení. Náklady nejsou malé. Nejde jen o samotný hardware nebo licence. Výraznou položku tvoří i testování klíčových aplikací, plánování nasazení a v neposlední řadě čas zaměstnanců. Přeškolení uživatelů a drobné změny ve workflow dokážou napnout interní kapacity víc, než by se mohlo zdát podle pouhého čísla verze operačního systému.

Zdroj: Shutterstock

Zásadní také je, že Windows 11 nepřináší funkce, které by vyžadovaly okamžitý přechod. V minulosti takovou roli hrály větší bezpečnostní změny nebo výrazné technologické posuny. Tentokrát ale většina firem vidí spíš evoluci než konkrétní důvod k narušení běžného cyklu obnovy zařízení. Potvrzuje to i Dell, podle kterého jsou dnešní upgrady výrazně pomalejší než při předchozích generacích Windows.

Dell vidí problém. Firmy se drží Windows 10 a nové počítače nekupují

Zmatení kolem statistik posilují také domácnosti. Mnoho lidí, kteří si koupili nový počítač s Windows 11, dál využívá starší notebook s Windows 10 jako vedlejší zařízení. I tato zařízení generují provoz a zkreslují obrázek reálného přechodu. V některých částech Evropy mohou navíc uživatelé stále získávat bezpečnostní aktualizace pro Windows 10 bez přímé platby, takže tlak na modernizaci zůstává malý.

Hraje roli i prostá zvyklost. Windows 10 má za sebou dlouhé období stabilního provozu a mnoho uživatelů přesně ví, kde co v systému najde. Windows 11 přináší jinou organizaci rozhraní a řada lidí nevidí důvod měnit nástroj, s nímž pracuje rychle a jistě.

