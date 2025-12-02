CDR.cz - Vybráno z IT

Dell vidí problém. Firmy se drží Windows 10 a nové počítače nekupují

Úterý, 2 Prosinec 2025 - 03:00 | Francesco | Operační systémy, Novinky

Zdroj: Shutterstock

Dell hlásí, že firmy nepřecházejí na Windows 11 podle očekávání. Většina podniků stále spoléhá na starší počítače s Windows 10, což brzdí trh s novými PC. Zájem však výrazně roste u serverů a AI infrastruktury, kde Dell zaznamenal dvouciferný růst.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Dell oznámil výsledky, které potvrzují něco, co se v technologickém světě šušká delší dobu. Firmy stále nemají důvod opouštět Windows 10 a do Windows 11 se nehrnou. Tempo přechodu je podle Dellu deset až dvanáct procentních bodů pod úrovní, kterou firma viděla při minulé velké generační výměně operačního systému.

Důvod je prostý. Obrovské množství počítačů s Windows 10 je pro firemní potřeby pořád dostatečné. Navíc přibližně půl miliardy strojů nesplňuje hardwarové požadavky Windows 11. To způsobuje, že mnoho podniků nechce investovat do nákupu nových PC, dokud k tomu nejsou donuceni výkonem nebo změnami v infrastruktuře. Výsledkem je, že Dell počítá příští rok u PC segmentu s téměř nulovým růstem.

Zdroj: Shutterstock

Současný stav zasahuje celou škálu firemních zařízení od kancelářských počítačů až po drobné mini PC. Zatímco dříve se hardware obměňoval pravidelně, dnešní společnosti více šetří a hledají způsoby, jak životnost stávajících sestav prodloužit.

Kde se ale daří

Zatímco trh s klasickými počítači stojí, servery a síťová infrastruktura prožívají úplně jiný příběh. Dell uvedl, že poptávka po serverech zaměřených na výpočetní výkon pro umělou inteligenci překročila ve čtvrtletí hranici dvanácti miliard dolarů. Tržby divize serverů a sítí meziročně vzrostly o třicet sedm procent a podle všeho ukazují, kam nyní směřují firemní investice.

Firmy se totiž snaží konsolidovat staré servery a nahrazují je modernějšími sedmnáctými generacemi, které dokážou nahradit několik předchozích zařízení najednou. Vyšší nároky na paměť i úložiště ale zvyšují cenu. A to v době, kdy výrobci přesouvají kapacity do pamětí pro AI systémy, což tlačí ceny RAM a NAND nahoru.

Dell tvrdí, že se opírá o postupy z období pandemie a celních změn. Díky tomu může pružně měnit konfigurace, upravovat ceny nebo nabídnout alternativní modely v případě nedostatku komponent. Přesto firma otevřeně přiznává, že vysoké náklady budou pokračovat.

Do celkového obrazu zapadá i situace u partnerů. Nutanix hlásí růst a zároveň odliv zákazníků od VMware, ale i zde zaznívá upozornění na omezenou dostupnost pamětí. Zájem o externí úložiště a jednodušší licenční přechody může tento segment dál posilovat.

Dell za čtvrtletí zaznamenal tržby přes dvacet sedm miliard dolarů a očekává, že v příštím období se přiblíží hranici třiceti dvou miliard. Největší část přírůstku ale podle firmy přijde právě ze serverových náhrad a infrastruktury, nikoli z kancelářských PC.

Diskuze
Tagy: 
Windows, Windows 11, Microsoft
Zdroje: 

TechRadar.com

nahlásit chybu

Zářijová aktualizace Windows 11: Skvělé novinky, ale další skrytý problém

Zářijová aktualizace Windows 11 je venku a přináší řadu zajímavých novinek, které posouvají systém zase o kus dál. Některé funkce ale zůstanou výsadou majitelů Copilot+ počítačů, a aby toho nebylo málo, čeká všechny uživatele jeden nepříjemný zádrhel.

Microsoft varuje před vlastní AI: Prý je tu funkce, která může nakazit počítač

Microsoft uvedl experimentální funkci Copilot Actions, která má zjednodušit běžné úkoly ve Windows. Namísto nadšení ale přišla vlna kritiky: podle bezpečnostních expertů může novinka otevírat cestu útokům, krádežím dat i nečekanému chování systému.

Konec ostudy na billboardech. Microsoft přináší tichou revoluci proti BSOD

Modrá smrt na obřím billboardu nebo v hotelové hale patřila k těm nejviditelnějším trapasům Windows. Microsoft proto zavádí nový režim, který po pádu systému skryje chybu během pár sekund a zabrání dlouhému zobrazování výpadků na veřejných displejích.

Windows 11 nabízí utajenou funkci pro přechod z Windows 10

Microsoft připravuje skrytou funkci přímé migrace dat z Windows 10 na nový počítač s Windows 11. Jde o jasný signál, že to s ukončením podpory staršího systému myslí vážně – a zároveň chce usnadnit přechod těm, kteří si koupí nový počítač.

Windows 11 dostává další tlačítko Copilot. Uživatelé kroutí nevěřícně hlavou

Windows 11 v testovací verzi dostává nové tlačítko Copilot. Při najetí myší na aplikaci v hlavním panelu se objeví možnost „Share with Copilot“, která umožní analyzovat obsah okna pomocí umělé inteligence. Jenže uživatelé mají oprávněný pocit, že Copilot už proniká úplně všude.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi