Dell vidí problém. Firmy se drží Windows 10 a nové počítače nekupují
Dell oznámil výsledky, které potvrzují něco, co se v technologickém světě šušká delší dobu. Firmy stále nemají důvod opouštět Windows 10 a do Windows 11 se nehrnou. Tempo přechodu je podle Dellu deset až dvanáct procentních bodů pod úrovní, kterou firma viděla při minulé velké generační výměně operačního systému.
Důvod je prostý. Obrovské množství počítačů s Windows 10 je pro firemní potřeby pořád dostatečné. Navíc přibližně půl miliardy strojů nesplňuje hardwarové požadavky Windows 11. To způsobuje, že mnoho podniků nechce investovat do nákupu nových PC, dokud k tomu nejsou donuceni výkonem nebo změnami v infrastruktuře. Výsledkem je, že Dell počítá příští rok u PC segmentu s téměř nulovým růstem.
Zdroj: Shutterstock
Současný stav zasahuje celou škálu firemních zařízení od kancelářských počítačů až po drobné mini PC. Zatímco dříve se hardware obměňoval pravidelně, dnešní společnosti více šetří a hledají způsoby, jak životnost stávajících sestav prodloužit.
Kde se ale daří
Zatímco trh s klasickými počítači stojí, servery a síťová infrastruktura prožívají úplně jiný příběh. Dell uvedl, že poptávka po serverech zaměřených na výpočetní výkon pro umělou inteligenci překročila ve čtvrtletí hranici dvanácti miliard dolarů. Tržby divize serverů a sítí meziročně vzrostly o třicet sedm procent a podle všeho ukazují, kam nyní směřují firemní investice.
Firmy se totiž snaží konsolidovat staré servery a nahrazují je modernějšími sedmnáctými generacemi, které dokážou nahradit několik předchozích zařízení najednou. Vyšší nároky na paměť i úložiště ale zvyšují cenu. A to v době, kdy výrobci přesouvají kapacity do pamětí pro AI systémy, což tlačí ceny RAM a NAND nahoru.
Dell tvrdí, že se opírá o postupy z období pandemie a celních změn. Díky tomu může pružně měnit konfigurace, upravovat ceny nebo nabídnout alternativní modely v případě nedostatku komponent. Přesto firma otevřeně přiznává, že vysoké náklady budou pokračovat.
Do celkového obrazu zapadá i situace u partnerů. Nutanix hlásí růst a zároveň odliv zákazníků od VMware, ale i zde zaznívá upozornění na omezenou dostupnost pamětí. Zájem o externí úložiště a jednodušší licenční přechody může tento segment dál posilovat.
Dell za čtvrtletí zaznamenal tržby přes dvacet sedm miliard dolarů a očekává, že v příštím období se přiblíží hranici třiceti dvou miliard. Největší část přírůstku ale podle firmy přijde právě ze serverových náhrad a infrastruktury, nikoli z kancelářských PC.