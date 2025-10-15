Windows 10 končí, ale Evropa si vybojovala poslední šanci
Microsoft ustoupil: Aktualizace pro Windows 10 budou v Evropě zdarma
Po deseti letech oficiálně skončila podpora systému Windows 10. Od poloviny října 2025 už Microsoft nevydává nové aktualizace, bezpečnostní záplaty ani opravy chyb. To znamená, že počítače s tímto systémem dál fungují, ale zůstávají otevřené novým hrozbám a bez záruky stability.
Windows 10 přitom patřil mezi nejúspěšnější operační systémy v historii firmy. Vyšel v roce 2015 jako kompromis mezi tehdy neoblíbenými „osmičkami“ a klasickými „sedmičkami“, které si lidé oblíbili pro jejich jednoduchost. Nová verze nabídla rychlejší start, přehlednější rozhraní a hlavně stabilitu, která se osvědčila jak v domácnostech, tak v kancelářích.
Jenže i ten nejlepší software jednou zestárne. Microsoft už delší dobu směřoval pozornost k Windows 11 a modernějším architekturám, které umožňují lépe pracovat s umělou inteligencí a bezpečnostními funkcemi.
Evropská výjimka: rok podpory navíc
Původní plán Microsoftu byl jednoduchý - se 14. říjnem 2025 se Windows 10 definitivně uzavře a další aktualizace budou dostupné pouze v rámci placeného programu Extended Security Updates (ESU). Ten měl být určen hlavně pro firmy a organizace.
Zdroj: Shutterstock
Jenže Evropská unie do toho zasáhla. Spotřebitelské organizace upozornily, že by tím byla diskriminována velká skupina běžných uživatelů, kteří si nemohou dovolit nový hardware potřebný pro Windows 11.
Po několika týdnech jednání Microsoft souhlasil s výjimkou: Všichni evropští uživatelé Windows 10 dostanou ještě jeden rok bezpečnostních záplat zdarma. Tato výjimka platí až do října 2026 a zahrnuje základní ochranu proti novým hrozbám, nikoli nové funkce nebo designové změny.
Je to bezprecedentní krok, který se v historii firmy prakticky nikdy nestal. A zároveň důkaz, že tlak veřejnosti může přimět i technologického giganta ke změně rozhodnutí.
Proč si lidé Windows 10 tak oblíbili
Windows 10 se stal synonymem spolehlivosti. Byl dostatečně výkonný pro moderní hry i kancelářské aplikace, ale zároveň nenáročný na hardware. I starší počítače s ním dokázaly běžet plynule, což z něj udělalo ideální volbu pro školy, firmy i běžné domácnosti.
Podle odhadů fungovalo v roce 2025 na světě stále přes 500 milionů zařízení s tímto systémem. V České republice byl dokonce dominantní - především kvůli dostupnosti, jednoduchému ovládání a dlouholeté stabilitě.
Windows 11 sice přinesl modernější design a lepší integraci s cloudem, ale zároveň i přísnější technické požadavky - TPM čip, moderní procesory a nové základní desky. Pro mnoho lidí by přechod znamenal nákup celého nového počítače, což při rostoucích cenách není lákavá možnost.
A i když Microsoft tvrdí, že Windows 11 je bezpečnější, spousta uživatelů kritizuje jeho přeplněné menu, všudypřítomného asistenta Copilota a nucené aktualizace, které podle nich víc ruší než pomáhají.
Jak dál, pokud Windows 10 zůstává v počítači
Uživatelé mají v zásadě tři možnosti.
1. Zůstat u Windows 10
Pokud někdo používá počítač převážně offline - například pro přehrávání médií, práci s dokumenty nebo starší hry - může systém nechat tak, jak je. Riziko napadení je v takovém případě minimální.
2. Využít rozšířenou podporu ESU
Ti, kteří jsou často online, by měli aktivovat rozšířený program bezpečnostních aktualizací. Systém nabídne možnost registrace automaticky, pokud je nainstalována poslední verze Windows 10 a uživatel je přihlášený přes účet Microsoft. Tento režim zaručí základní bezpečnost až do října 2026.
3. Změnit operační systém
Kdo má kompatibilní hardware, může zdarma přejít na Windows 11. Pro ostatní existují alternativy – například ChromeOS Flex nebo Linux Mint, které dokážou ze starších počítačů udělat funkční pracovní stanice. Nejsou sice tak univerzální, ale zvládnou běžné úkoly bez problémů.