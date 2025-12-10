Windows 11 trápí nečekaná zátěž paměti a nejvíc ji zvyšuje jedna aplikace
Výkon počítače je dnes citlivý na každou chybu v práci s pamětí. To, co ještě před pár lety nebylo zásadní, se po prudkém zdražení RAM stává viditelnou překážkou. A právě v tomto období se ukazuje, že některé aplikace pod Windows 11 si s pamětí nerozumí tak, jak by měly. Nejčastěji se mluví o Discordu, který při delším používání dokáže narůst z několika stovek megabajtů až na několik gigabajtů. Výsledkem je kolísavý výkon počítače, zvlášť když je spuštěná i náročnější hra.
Proč Discord roste až na několik gigabajtů
Discord využívá framework Electron. Ten staví desktopové aplikace na jádru Chromia a Node.js, což přináší rychlý vývoj, ale také vyšší spotřebu paměti. Když k tomu připočteme chat, hlasovou komunikaci, stream a přepínání mezi kanály, začíná se projevovat jev, který uživatelé popisují jako pomalé odtékání paměti. RAM roste i po ukončení streamu a běžně se drží na hodnotách přes jeden gigabajt. Zastaví se to až restartem aplikace.
Zdroj: Shutterstock
Pro běžného uživatele se to může zdát jako detail. Jenže jakmile má počítač šestnáct gigabajtů paměti nebo méně, rozdíl je znát hned. Hry se načítají déle a při delším hraní se objevují drobné záseky. Kdo používá Discord při sdílení obrazovky, vidí situaci ještě výrazněji. Paměťová rezerva se tenčí a počítač reaguje pomaleji, protože systém začíná přesouvat data na disk.
Kombinace vyšší spotřeby a drahé RAM není zrovna šťastná
Ceny pamětí jsou nyní na úrovni, kterou trh dlouho nepamatuje. Výrobce hardware tlačí nahoru poptávka po výkonných systémech pro trénování umělé inteligence a běžní uživatelé to cítí v peněženkách. V tomto prostředí působí jakýkoli zbytečný únik paměti dvojnásob rušivě. Zvlášť když jde o aplikaci, která je otevřená prakticky neustále.
Není to navíc jediný problém, který se ve Windows 11 objevuje. Mluví se o větším množství procesů na pozadí i o zátěži, kterou mají služby spojené s telemetrií. Když se k tomu přidá aplikace, která si bere víc než je nutné, uživatelé popisují viditelné zpomalení i na výkonnějších sestavách.
Co z toho plyne pro běžné uživatele
Nejnápadnější zlepšení přichází ve chvíli, kdy se Discord úplně vypne. Mnozí to potvrzují při hraní náročnějších titulů. Po restartu aplikace se paměť vrátí do normálu, počítač reaguje rychleji a hry běží plynuleji. Je to jednoduché řešení, ale jen dočasné.
Vývojáři se problému věnují, protože stejný základ používá mnoho dalších aplikací založených na Chromiu. Oprava úniku paměti by tak pomohla i dalším nástrojům, které využívají obdobný framework. Ať už půjde o snížení nároků nebo optimalizaci samotného jádra, uživatelé dnes čekají hlavně na to, kdy se aplikace naučí vracet paměť zpět systému.
Při současných cenách RAM je totiž vidět každý zbytečně obsazený gigabajt. A i když moderní sestavy bývají dobře vybavené, velké množství lidí stále spoléhá na osmistovkové nebo šestnáctigigové konfigurace. Právě tam je tento problém nejvíc znát a dává vzniknout debatě o tom, jak má desktopová aplikace roku 2025 vlastně vypadat.