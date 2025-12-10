CDR.cz - Vybráno z IT

Windows 11 trápí nečekaná zátěž paměti a nejvíc ji zvyšuje jedna aplikace

Středa, 10 Prosinec 2025 - 07:00 | Francesco | Operační systémy, Novinky

Zdroj: Shutterstock

Některé aplikace ve Windows 11 dnes spotřebují víc paměti, než by kdokoli čekal. Uživatelé si všímají prudkých nárůstů RAM a nejhůře z toho vychází populární komunikační nástroj Discord. Problém je vidět zvlášť v době, kdy ceny pamětí rychle rostou.
Výkon počítače je dnes citlivý na každou chybu v práci s pamětí. To, co ještě před pár lety nebylo zásadní, se po prudkém zdražení RAM stává viditelnou překážkou. A právě v tomto období se ukazuje, že některé aplikace pod Windows 11 si s pamětí nerozumí tak, jak by měly. Nejčastěji se mluví o Discordu, který při delším používání dokáže narůst z několika stovek megabajtů až na několik gigabajtů. Výsledkem je kolísavý výkon počítače, zvlášť když je spuštěná i náročnější hra.

Proč Discord roste až na několik gigabajtů

Discord využívá framework Electron. Ten staví desktopové aplikace na jádru Chromia a Node.js, což přináší rychlý vývoj, ale také vyšší spotřebu paměti. Když k tomu připočteme chat, hlasovou komunikaci, stream a přepínání mezi kanály, začíná se projevovat jev, který uživatelé popisují jako pomalé odtékání paměti. RAM roste i po ukončení streamu a běžně se drží na hodnotách přes jeden gigabajt. Zastaví se to až restartem aplikace.

Zdroj: Shutterstock

Pro běžného uživatele se to může zdát jako detail. Jenže jakmile má počítač šestnáct gigabajtů paměti nebo méně, rozdíl je znát hned. Hry se načítají déle a při delším hraní se objevují drobné záseky. Kdo používá Discord při sdílení obrazovky, vidí situaci ještě výrazněji. Paměťová rezerva se tenčí a počítač reaguje pomaleji, protože systém začíná přesouvat data na disk.

Kombinace vyšší spotřeby a drahé RAM není zrovna šťastná

Ceny pamětí jsou nyní na úrovni, kterou trh dlouho nepamatuje. Výrobce hardware tlačí nahoru poptávka po výkonných systémech pro trénování umělé inteligence a běžní uživatelé to cítí v peněženkách. V tomto prostředí působí jakýkoli zbytečný únik paměti dvojnásob rušivě. Zvlášť když jde o aplikaci, která je otevřená prakticky neustále.

Není to navíc jediný problém, který se ve Windows 11 objevuje. Mluví se o větším množství procesů na pozadí i o zátěži, kterou mají služby spojené s telemetrií. Když se k tomu přidá aplikace, která si bere víc než je nutné, uživatelé popisují viditelné zpomalení i na výkonnějších sestavách.

Co z toho plyne pro běžné uživatele

Nejnápadnější zlepšení přichází ve chvíli, kdy se Discord úplně vypne. Mnozí to potvrzují při hraní náročnějších titulů. Po restartu aplikace se paměť vrátí do normálu, počítač reaguje rychleji a hry běží plynuleji. Je to jednoduché řešení, ale jen dočasné.

Vývojáři se problému věnují, protože stejný základ používá mnoho dalších aplikací založených na Chromiu. Oprava úniku paměti by tak pomohla i dalším nástrojům, které využívají obdobný framework. Ať už půjde o snížení nároků nebo optimalizaci samotného jádra, uživatelé dnes čekají hlavně na to, kdy se aplikace naučí vracet paměť zpět systému.

Při současných cenách RAM je totiž vidět každý zbytečně obsazený gigabajt. A i když moderní sestavy bývají dobře vybavené, velké množství lidí stále spoléhá na osmistovkové nebo šestnáctigigové konfigurace. Právě tam je tento problém nejvíc znát a dává vzniknout debatě o tom, jak má desktopová aplikace roku 2025 vlastně vypadat.

Windows 11, Discord, Microsoft
TechRadar.com

Konec ostudy na billboardech. Microsoft přináší tichou revoluci proti BSOD

Modrá smrt na obřím billboardu nebo v hotelové hale patřila k těm nejviditelnějším trapasům Windows. Microsoft proto zavádí nový režim, který po pádu systému skryje chybu během pár sekund a zabrání dlouhému zobrazování výpadků na veřejných displejích.

Starý duch v novém Edge: Proč je IE Mode pro hackery zlatý důl

Microsoft varuje, že hackeři opět zneužívají staré chyby z Internet Exploreru, tentokrát skrze jeho „IE Mode“ v prohlížeči Edge. Ten měl původně pomáhat firmám s kompatibilitou, teď se však stal zkratkou k napadení počítače.

Copilot dorazí do Windows povinně, ale existuje cesta, jak ho zastavit

Microsoft chystá zásadní krok – už příští měsíc začne automaticky instalovat aplikaci Copilot na počítače s Windows, pokud mají nainstalované aplikace Microsoft 365. Novinka se dotkne milionů uživatelů po celém světě, výjimkou bude Evropský hospodářský prostor. Co přesně se mění, jaké jsou možnosti vypnutí a proč tento krok vyvolává rozporuplné reakce?

Windows 11 dostane v roce 2026 obří aktualizaci, ale ne každý ji uvidí

Rok 2026 by mohl přinést zásadní změnu pro Windows 11, ale ne pro všechny. Microsoft podle uniklých informací připravuje první velkou aktualizaci určenou výhradně pro nové notebooky se Snapdragon X2 Elite. Ostatní uživatelé si budou muset počkat až na druhou polovinu roku.

Přechod na Windows 11 ustrnul. Data ukazují, že Windows 10 jen tak nezmizí

Statistiky z konce roku 2025 potvrzují, že Windows 11 stále nemá vyhráno. Navzdory ukončené bezplatné podpoře pro část verzí Windows 10 zůstává starší systém překvapivě silný a přechod k novější verzi probíhá mnohem pomaleji, než se čekalo.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi