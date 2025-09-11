Zářijová aktualizace Windows 11: Skvělé novinky, ale další skrytý problém
Microsoft právě vydal zářijovou aktualizaci pro Windows 11, která přichází v podobě balíčku KB5065426 pro verzi 24H2. Pokud patříte mezi uživatele, kteří zůstali u starší verze 23H2, dostanete obdobný update pod označením KB5065431.
Novinka přináší hned několik chytrých vylepšení, ale není všechno zlato, co se třpytí. Některé funkce jsou dostupné pouze na počítačích označovaných jako Copilot+, tedy těch vybavených novějšími AI funkcemi a moderními čipy. Přesto ale aktualizace obsahuje dostatek změn, které stojí za pozornost i pro běžné uživatele.
Top 5 funkcí zářijového updatu Windows 11
1. Nová domovská stránka pro Recall
Funkce Recall je mezi uživateli diskutovaná od svého uvedení a zatím zůstává exkluzivní pro Copilot+ PC. Přesto ji Microsoft vylepšil zavedením nové domovské stránky. Na ní najdete přehled všech nedávných aktivit, pořízených snímků a snadno se vrátíte k rozpracovaným úkolům. Pokud Recall využíváte, jde o zásadní krok k lepší přehlednosti.
Zdroj: Shutterstock
2. AI Agent v Nastavení pro více zařízení
Umělá inteligence se ve Windows 11 stále více rozšiřuje. Funkce AI Agent v nastavení umožňuje vyhledávat možnosti systému přirozeným jazykem a dokonce doporučuje nejvhodnější volby. Dříve byla tato vychytávka dostupná jen pro zařízení s čipy Snapdragon X (ARM), ale teď se otevírá také AMD a Intel Copilot+ notebookům.
Pro uživatele, kteří se v nastavení Windows často ztrácí, jde o výraznou pomoc. Otázkou však zůstává, kdy, a jestli vůbec, se tato funkce dostane i na běžné PC.
3. Konečně volba widgetů na zamykací obrazovce
Dlouho očekávané vylepšení se týká zamykací obrazovky. Dosud jste měli na výběr buď všechny widgety, nebo žádný. Nově si můžete vybrat, které konkrétní widgety chcete vidět. Jde sice o zdánlivě drobnou funkci, ale uživatelům dává větší kontrolu nad vzhledem i obsahem zamykací obrazovky.
4. Vylepšené vyhledávání s náhledy obrázků
Vyhledávání ve Windows 11 dostává další užitečné funkce. Výsledky obrázků se nyní zobrazují v přehledném mřížkovém zobrazení, což usnadňuje orientaci. Navíc uvidíte průběh indexování souborů, takže konečně budete vědět, kdy jsou výsledky kompletní.
5. Přesnější údaje v Správci úloh
Zdánlivá drobnost, která ale potěší uživatele sledující výkon počítače. Microsoft sjednotil způsob, jakým Správce úloh zobrazuje využití procesoru. Dříve se mohly na různých kartách zobrazovat odlišné hodnoty, což mate. Teď je vše sladěné, takže údaje jsou konzistentní a přesnější.
Další drobnosti v zářijovém updatu
Aktualizace KB5065426 obsahuje i několik menších, ale příjemných změn. Funkce Windows Hello dostala nový modernější vzhled a v Centru oznámení si konečně můžete zobrazit větší hodiny se sekundami, což ocení hlavně ti, kdo pracují s přesným časem.
Kromě toho Microsoft přidal také krátký tutoriál pro funkci Click to Do, která usnadňuje rychlé nastavování úkolů. Celkově jde o sérii menších úprav, které zpříjemňují práci s Windows.
Nepříjemná stránka aktualizace: velký balík dat
Ne všichni uživatelé ale budou mít z této aktualizace radost. Hlavním problémem je velikost instalačního balíčku, který má přibližně 4 GB. Microsoft totiž zahrnul i AI modely pro Copilot+ PC, a to i v případě, že vlastníte běžný počítač, který tyto funkce vůbec nevyužívá.
Pro majitele notebooků s menší SSD pamětí je to nepříjemné, protože zbytečně zabírá prostor, který by mohl sloužit jiným účelům. Kromě toho je stahování takto velkého balíku pomalejší, což může být problém pro uživatele s pomalejším internetem.