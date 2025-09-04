CDR.cz - Vybráno z IT

Proč polovina PC stále jede na Windows 10 a co to znamená pro trh

Čtvrtek, 4 Září 2025 - 05:00 | Francesco | Operační systémy, Novinky

Zdroj: Shutterstock

Podle Dellu a HP stále téměř polovina počítačů běží na Windows 10, jehož podpora končí za měsíc. Přechod na Windows 11 se táhne až do roku 2026, ale trend rostoucích prodejů AI PC a vyšších cen za výbavu pomáhá časově kupovat klid.

Přestože Windows 10 ztrácí podporu již v říjnu 2025, a výrobci jako HP či Dell říkají, že přepnutí na Windows 11 potrvá minimálně do roku 2026, stále zhruba 50 % všech počítačů běží na starší verzi Windows.

Proč je přechod pomalý?

Většina upgradu zatím proběhla v korporátním segmentu. V malých a středních firmách se může celý proces výrazně protáhnout – kvůli omezeným rozpočtům, starším hardwarem nebo omezením kompatibility. Pro tyto firmy je dostupná možnost placeného prodlouženého zabezpečení (ESU) – Microsoft jej nabízí až do roku 2028 s rostoucí cenou: od 61 USD za zařízení v prvním roce až po 244 USD ve třetím.

Zdroj: Shutterstock

AI PC mění pravidla hry

Na druhé straně je tu revoluce – AI-powered PC. Těch postupně přibývá. HP hlásí, že už čtvrtina jejich prodaných PC je „AI-ready,“ což předčí jejich odhady. Gartner očekává, že AI PC pokryjí 31 % trhu v roce 2025 (77,8 milionu kusů) a více než polovinu trhu (55 %) v roce 2026. Podle analytiků tyto stroje přinesou zrychlený upgrade, protože obsahují pokročilé NPU akcelerátory, které podporují funkce jako real-time překlady, sumarizace textu nebo generativní AI přímo v zařízení.

PC trh roste – ale za jakou cenu?

Díky očekávanému růstu AI PC a blížícímu se konci podpora Windows 10 se zvětšují i výnosy výrobců. Ve třetím čtvrtletí 2025 HP vykázal meziroční růst tržeb o 3 %, jeho PC divize dokonce o 6 %. Globálně meziroční růst PC trhu činil 7,4 %, hlavně díky firmám, nikoli spotřebitelům.

Na druhé straně stojí vyšší ceny za moderní výbavu. AI PC certifikované Microsoftem (Copilot+) stojí o 5–10 % více než běžné modely, a tarifní i výrobní náklady postupně tlačí průměrnou prodejní cenu nahoru.

Jak první operační systém Director odstartoval éru PC

Před sedmdesáti lety se počítače ovládaly ručně a každá operace vyžadovala zásah člověka. Pak ale přišel Director – první operační systém, který umožnil automatizaci úloh a položil základy moderní informatiky. Bez něj by možná Windows, Linux nebo macOS vypadaly úplně jinak.

Microsoft mění strategii vzdáleného přístupu: Remote Desktop končí

Microsoft oznámil, že k 27. květnu 2025 definitivně ukončí podporu aplikace Remote Desktop a nahradí ji novou platformou Windows App. Tato změna ovlivní nejen firemní zákazníky, ale i běžné uživatele, kteří využívali vzdálený přístup k počítačům a serverům. Windows App slibuje širší podporu zařízení a jednotné rozhraní, avšak přechod nebude zcela bez komplikací. Jaké změny přinese a na co se připravit?

Milion zařízení v ohrožení: Zákeřný malware se šíří přes reklamy

Nejnovější malvertisingová kampaň, která cílila na uživatele Windows, infikovala téměř milion zařízení po celém světě. Skrze zdánlivě běžné reklamy se do počítačů dostal malware, který kradl přihlašovací údaje, finanční informace a dokonce i kryptoměnové peněženky. Útočníci využili pokročilé techniky, aby se vyhnuli detekci antiviry, a využili oblíbené webové stránky, včetně streamovacích platforem a cloudových služeb, k šíření svého škodlivého kódu. Jak se bránit a na co si dát pozor?

Žádné výpadky, žádné restartování. Windows 11 přechází na tichou údržbu

Nepotřebné restartování počítačů po aktualizacích operačního systému se pomalu stává minulostí – alespoň pro firmy. Microsoft oficiálně spustil podporu tzv. hotpatching aktualizací pro zařízení s Windows 11 Enterprise (24H2), čímž otevírá cestu ke stabilnějšímu a méně rušivému pracovnímu prostředí.

Nemůžete přejít na Windows 11? Tento projekt s Linuxem vás může zachránit

Microsoft oficiálně ukončí podporu Windows 10 v říjnu 2025. Pro miliony uživatelů, jejichž zařízení nesplňují přísné požadavky Windows 11, zní doporučení jasně: kupte si nový počítač. Jenže právě tady se objevuje zajímavá alternativa – projekt End of 10, který staví na jediném: proč vyhazovat, když můžete přejít na Linux?

