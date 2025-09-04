Proč polovina PC stále jede na Windows 10 a co to znamená pro trh
Přestože Windows 10 ztrácí podporu již v říjnu 2025, a výrobci jako HP či Dell říkají, že přepnutí na Windows 11 potrvá minimálně do roku 2026, stále zhruba 50 % všech počítačů běží na starší verzi Windows.
Proč je přechod pomalý?
Většina upgradu zatím proběhla v korporátním segmentu. V malých a středních firmách se může celý proces výrazně protáhnout – kvůli omezeným rozpočtům, starším hardwarem nebo omezením kompatibility. Pro tyto firmy je dostupná možnost placeného prodlouženého zabezpečení (ESU) – Microsoft jej nabízí až do roku 2028 s rostoucí cenou: od 61 USD za zařízení v prvním roce až po 244 USD ve třetím.
Zdroj: Shutterstock
AI PC mění pravidla hry
Na druhé straně je tu revoluce – AI-powered PC. Těch postupně přibývá. HP hlásí, že už čtvrtina jejich prodaných PC je „AI-ready,“ což předčí jejich odhady. Gartner očekává, že AI PC pokryjí 31 % trhu v roce 2025 (77,8 milionu kusů) a více než polovinu trhu (55 %) v roce 2026. Podle analytiků tyto stroje přinesou zrychlený upgrade, protože obsahují pokročilé NPU akcelerátory, které podporují funkce jako real-time překlady, sumarizace textu nebo generativní AI přímo v zařízení.
PC trh roste – ale za jakou cenu?
Díky očekávanému růstu AI PC a blížícímu se konci podpora Windows 10 se zvětšují i výnosy výrobců. Ve třetím čtvrtletí 2025 HP vykázal meziroční růst tržeb o 3 %, jeho PC divize dokonce o 6 %. Globálně meziroční růst PC trhu činil 7,4 %, hlavně díky firmám, nikoli spotřebitelům.
Na druhé straně stojí vyšší ceny za moderní výbavu. AI PC certifikované Microsoftem (Copilot+) stojí o 5–10 % více než běžné modely, a tarifní i výrobní náklady postupně tlačí průměrnou prodejní cenu nahoru.