File Explorer po poslední aktualizaci Windows 11 nepříjemně problikává
Ve chvíli, kdy otevřete Průzkumníka souborů v tmavém režimu, systém vám namísto plynulého načtení obsahu může uštědřit nepříjemný bílý záblesk přes celou obrazovku. Tato vizuální chyba se objevuje těsně předtím, než se zobrazí samotné složky a soubory. A podle všeho nejde o nic ojedinělého, jelikož záblesk se může ukázat také při otevření nové karty v Průzkumníku, přechodu na panel Domů či Galerie, při zapínání nebo vypínání panelu Podrobnosti, nebo dokonce při kliknutí na volbu „Více podrobností“ během kopírování souborů.
Ačkoliv některé z těchto scénářů nejsou příliš časté, třeba při otevření složky, přepnutí panelu nebo práce s kartami to není úplně ideální. Mnozí používají tmavý režim úmyslně, aby je nerušil při práci večer, aby byl o něco šetrnější k očím, nebo prostě protože jim vyhovuje jeho decentní vzhled. V takových podmínkách ale prudký vizuální výbuch bílé barvy působí doslova jako facka.
Microsoft o chybě ví a v oficiálním vyjádření uvádí, že pracuje na opravě. Zatím však bohužel nepředstavil žádné dočasné řešení, které by mohla většina postižených použít - tedy ani radu, jak tento bug přehlížet, jako tomu bylo u přihlašování heslem. Nutno však podotknout, že bug pocítí jen ti z vás, kteří instalujete preview aktualizace předčasně. Ostatní uživatelé, kteří tyto preview aktualizace neinstalují, zatím naštěstí problémy nepociťují. Například já se přihlašuji do Windows 11 přes heslo, nikoliv přes PIN, a přál jsem si, aby zmizely transparentní ikony, tudíž jsem KB5070311 (včera) instaloval.
Kumulativní aktualizace za týden
Preview aktualizace na konci měsíce (v tomto případě na jeho začátku) se obvykle stává základem pro následující plnou kumulativní aktualizaci. A ta prosincová má dorazit až za týden. Pokud se Microsoftu nepodaří chybu rychle potlačit, pravděpodobně se tento problém s tmavým režimem rozšíří ke všem uživatelům Windows 11, a to už je úplně jiný rozměr nepříjemnosti.
Ironií celé situace je, že právě tato aktualizace měla tmavý režim ve Windows 11 ještě více vylepšit. Microsoft se již delší dobu snaží sjednotit vizuální styl Průzkumníka, který dlouho trpěl amorfností. Zatímco prostředí bylo tmavé, různé dialogy, například při mazání, přesouvání nebo kopírování souborů, zůstávaly bílé. KB5070311 měla tedy nejen opravit mikrochyby, o kterých jsme se zmínili v minulých článcích, ale také měla zlepšit vizuální konzistenci, což se moc nezdařilo. Nezbývá tedy nic jiného, než vyčkat na kumulativní aktualizaci, která se chystá k vypuštění 9. prosince, a vypnout si tmavý režim na noc - pomoci vám může i přizpůsobení nočního jasu jakožto dočasné řešení.