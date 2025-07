Windows 12 letos nebude: Microsoft potvrdil jen drobnou aktualizaci 25H2

Microsoft konečně potvrdil, co už mnozí tušili: žádný Windows 12 letos nepřijde. Místo toho představil aktualizaci Windows 11 25H2, která dorazí ve druhé polovině roku. Pro uživatele to znamená jediné: žádná revoluce, jen vyladění toho, co už znají.

Microsoft tuto informaci zveřejnil na blogu určeném IT profesionálům, kde potvrdil, že Windows 11 verze 25H2 je již dostupná testerům v programu Windows Insider. Ti mají přístup k různým předběžným verzím a pomáhají odhalovat chyby před širším vydáním.

Zdroj: Shutterstock

Zároveň Microsoft potvrdil, že půjde o tzv. „enablement package“, tedy balíček, který v podstatě jen zapne předem připravené funkce. Veškerý základní kód zůstane stejný jako u předchozí verze 24H2. Aktualizace tak má být rychlá, v ideálním případě jen formou restartu.

To s sebou nese jeden zásadní dopad: očekávat širokou škálu novinek by bylo naivní. Místo velkých změn a případných rizik v podobě nových chyb přinese spíš jemné „vylepšení“. Po roce 2024, kdy aktualizace 24H2 přinesla velkou změnu základní platformy (tzv. Germanium), je to možná pro řadu uživatelů dobrá zpráva.

Windows 11 25H2 se očekává na podzim, pravděpodobně v září nebo říjnu, i když nelze vyloučit ani listopadový termín. Stejně jako obvykle bude nasazován postupně. Pro většinu uživatelů to tak znamená, že se část změn aktivuje, až když bude jejich zařízení připraveno.

Na jednu stranu to může působit jako zklamání, že žádný Windows 12 letos nebude. Na druhou stranu to znamená, že se Microsoft vyhne velkým otřesům a možným zmatkům, které s příchodem nových verzí operačního systému většinou přicházejí. Letos tak může být klidnější rok nejen pro uživatele, ale i pro samotný Microsoft.