Microsoft nabízí Office zdarma, ale s reklamami

Microsoft testuje bezplatnou verzi Office pro Windows, která by umožnila používání aplikací jako Word, Excel a PowerPoint bez nutnosti předplatného. Má to však háček – tato verze bude financována reklamami a přijde s řadou omezení. Dokumenty bude možné ukládat pouze na OneDrive a chybět budou některé pokročilé funkce. Znamená to konec placeného Office, nebo jen nový způsob, jak z uživatelů dostat peníze?