Podivná chyba v přihlašování Windows 11: Microsoft radí lovit neviditelné ikony
Problém, na který upozornil web Windows Latest, se týká přihlašovací obrazovky Windows Hello. Právě zde si uživatel může vybrat, zda se chce ověřit pomocí biometrie, PIN kódu, nebo v krajním případě zadat heslo ke svému Microsoft účtu. Nicméně ta třetí a poslední možnost některým uživatelům po aktualizaci jednoduše zmizela.
Tedy… ona nezmizela úplně. Dokládají to příspěvky lidí na Redditu, kteří tvrdí, že na místě, kde by měl být symbol pro přihlášení pomocí hesla, je jen prázdný prostor. Microsoft v rámci známých problémů k srpnové aktualizaci překvapivě potvrdil, že ano, ikona skutečně zmizela, ale jen vizuálně.
A chcete vědět, co uživatelům radí? Podle Microsoftu stačí na ono "prázdné místo" najet myší. Najednou se objeví obrys tlačítka, které lze po kliknutí běžně použít. Heslo zadáte, vše funguje, systém vás pustí dál. Jen jste předtím museli zahrát takovou malou hru na schovávanou.
Hledání ikony jako nový sport
Pokud by Microsoft chtěl přidat do Windows nějaké malé velikonoční překvapení nebo mini-hru, většina uživatelů by to jistojistě ocenila. Ale tohle? Rozhodně by nikdo seriózní nečekal, že se jím stane přihlašovací obrazovka, která musí fungovat spolehlivě a bez rozmarů.
Celá situace působí jako absurdní cvičení: „Tady někde to je, jen to nevidíte. Zkuste tam přejet kurzorem.“ Není vůbec divu, že část komunity okamžitě začala vtipkovat o tom, zda i tuto funkci náhodou nepřepisoval některý z nových AI asistentů, kterým Microsoft postupně svěřuje část svého vývojového procesu. Ať už je pravda jakákoliv, uživatelé si všímají, že od příchodu verze 24H2 přibývá zvláštností, které dříve nebývaly běžné - a pokud se objevily, Microsoft je opravil, a nedával takovéto směšné rady, abychom bug prostě obešli.
Nika, ale nepříjemná
Na druhou stranu je pravda, že zmizení jedné ikony nezasáhne většinu uživatelů. Většina z nich se dle dostupných statistik spoléhá spíše na krátký PIN nebo biometrické přihlášení a k heslu sahá jen tehdy, když všechno ostatní selže, což je asi vzácné. Proto se také o chybě příliš nemluvilo a dlouho zůstala skryta mimo pozornost médií.
Přesto je to přesně ten druh problému, který dokáže zamotat hlavu právě ve chvíli, kdy se uživatel potřebuje dostat do systému a nemá po ruce svůj obvyklý způsob ověřování. A když v těchto momentech objeví prázdné místo tam, kde očekává důležitou funkci, je to minimálně znepokojující. A pak je to úplný šok, když Microsoft radí lidem, aby bug vnímaly jako přirozenost namísto toho, aby se jej snažil co nejrychleji opravit - i vzhledem k tomu, že to je "jen jedna průhledná ikonka".
Microsoft slibuje opravu, a snad už bez magie kurzoru
Je to poměrně nedávno, kdy Microsoft vydal prohlášení, že na opravě pracuje, takže je možné, že v době, kdy tento článek bude zveřejněn, již bude chyba opravena. Ale je spíš ještě pravděpodobnější varianta, že bug opraví déle, jelikož v oficiální dokumentaci stojí, že problém bude vyřešen v některé z nadcházejících aktualizací. Do té doby si uživatelé, kteří využívají heslo, musí vystačit s oním neoficiálním tipem v podobě náhodného najíždění kurzorem na neviditelné tlačítko.
Doufejme, že vývojáři tentokrát nebudou hledat problém stejným způsobem, jaký radí uživatelům, tedy chaotickým pohybem myši nad řádky kódu. I když podle tónu komunity by taková představa nebyla až tak přitažená za vlasy, jak by se mohlo zdát - spíše je to považováno za takový trapně-vtipný přístup ze strany Microsoftu. Přesto by se však jeden mohl domnívat, že tak velký softwarový gigant by měl mít výrazně rychlejší akceschopnost, obzvláště při chybě malého rozměru.