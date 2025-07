Windows 11 má problém s výkonem – Microsoft to ví a reaguje

Od vydání Windows 11 v říjnu 2021 se část uživatelů setkává s pocity, že systém běží pomaleji než jeho předchůdce – Windows 10. Ať už jde o běžné používání, načítání prvků na ploše, nebo výkonnostní propady při hrách na moderních procesorech s hybridní architekturou (např. Intel Alder Lake), kritika se opakuje. Microsoft dosud reagoval dílčími vylepšeními, ale nyní přichází se zásadnější změnou: chce přímo od uživatelů sbírat data o zpomalení a analyzovat je.

Nový nástroj bude sbírat logy o zpomalení automaticky

V nejnovějším testovacím sestavení Windows 11, dostupném pro členy programu Windows Insider, přibyla funkce automatického sběru výkonových logů. Pokud uživatel nahlásí zpomalení systému přes Feedback Hub, budou automaticky odeslány podrobné informace o chování počítače v danou chvíli. Podle Microsoftu to výrazně urychlí identifikaci konkrétních příčin problému a pomůže vývojářům zaměřit se na reálné slabiny systému.

Zdroj: Shutterstock

Cílem je snížit frustraci uživatelů, kteří si často stěžují, že jejich hlášení zůstávají bez reakce. Tato novinka navíc naznačuje, že Microsoft bere zpětnou vazbu vážněji než dřív.

Připravovaná aktualizace Windows 11 s označením 25H2 má být podle všeho výrazně orientovaná na výkon a spolehlivost. Už předchozí verze 24H2 přinesla zrychlení systému zejména na starších zařízeních, lepší práci s úvodními aplikacemi a zrychlení odezvy v oblasti panelu rychlého nastavení a notifikací.

Vylepšení v 25H2 se budou týkat i hlubších vrstev systému. Microsoft slibuje nejen lepší optimalizaci grafického rozhraní, ale i rychlejší start systému, nižší spotřebu zdrojů na pozadí a vylepšenou stabilitu u procesů, které běží při běžném používání.

Drivery pod kontrolou: nová pravidla pro vývojáře

Výkon Windows neovlivňuje pouze samotný operační systém, ale i ovladače (drivery) od třetích stran. Microsoft proto zavádí přísnější požadavky na jejich vývoj – vývojáři budou muset nově před vydáním každého ovladače provést tzv. statickou analýzu kódu. Ta má odhalit chyby dříve, než se ovladač dostane k uživatelům.

Tato změna by mohla předejít častým pádům systému nebo kolizím, které způsobují nestabilní nebo neoptimalizované ovladače. V konečném důsledku by to mohlo znamenat další zlepšení výkonu a méně „modrých obrazovek smrti“ (BSOD).

Microsoft nyní výslovně žádá uživatele: pokud se vám zdá, že váš systém pracuje pomalu, dejte o tom vědět. Program Windows Insider tak není jen testovacím prostředím, ale nově i platformou pro přímé zlepšování systému. Každý odeslaný záznam může pomoci vývojářům lépe pochopit, jak se Windows 11 chová v reálných podmínkách – na různých konfiguracích, v kombinaci s různými aplikacemi, ovladači i návyky uživatelů.

Tato otevřenost může být krok správným směrem, zejména pokud se Microsoft skutečně rozhodne své sliby naplnit činy. Pokud máte pomalý počítač s Windows 11, možná právě vaše zkušenost může přispět ke zlepšení pro miliony dalších.