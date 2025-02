Microsoft zatím neponechá uživatele automaticky přihlášené

Původní plán byl jednoduchý: od února 2025 měl Microsoft přestat zobrazovat otázku „Chcete zůstat přihlášeni?“ a namísto toho uživatele rovnou ponechat přihlášené. Informace o této změně se objevila v oznámeních Outlook.com i na podpůrné stránce Microsoftu, ale brzy byla stažena. Proč? Jak se ukázalo, šlo o chybu – Microsoft nyní potvrzuje, že k žádné takové změně zatím nedojde.

Přesto tato situace vyvolává otázky. Co se bude dít dál? Proč by Microsoft chtěl takovou změnu zavést? A jak se můžeme chránit v případě, že se podobné novinky v budoucnu stanou realitou?

Microsoft potvrdil: Automatické přihlášení se zatím nekoná

Po krátkém informačním chaosu poskytl Microsoft oficiální vyjádření. Podle Alexe Simonse, viceprezidenta identity & network access program managementu v Microsoftu, šlo o omyl:

„V únoru nedojde k žádným změnám přihlašování pro uživatele komerčních (Microsoft Entra) ani spotřebitelských (Microsoft Account) služeb.“

Tento omyl vznikl kvůli mylné publikaci informací produktovým týmem Microsoftu. Po zveřejnění se zpráva rychle rozšířila médii, ale společnost nyní vše uvádí na pravou míru – změna nebyla oficiálně schválena a žádné nové pravidlo přihlašování nebude zavedeno. Oznámení, která na to upozorňovala uživatele, byla stažena.

Co by automatické přihlašování znamenalo pro uživatele?

Přestože se změna zatím nekoná, Microsoft v budoucnu pravděpodobně automatické přihlášení zavede. Co by to znamenalo v praxi?

Žádné potvrzování přihlášení – Při přihlášení by uživatelé už nedostávali dotaz „Chcete zůstat přihlášeni?“ a Microsoft by jejich účet ponechal aktivní automaticky.

– Při přihlášení by uživatelé už nedostávali dotaz „Chcete zůstat přihlášeni?“ a Microsoft by jejich účet ponechal aktivní automaticky. Větší pohodlí pro běžné uživatele – Nemuseli by se starat o přihlašování při každém otevření Outlooku, OneDrivu nebo jiných služeb.

– Nemuseli by se starat o přihlašování při každém otevření Outlooku, nebo jiných služeb. Bezpečnostní rizika na sdílených zařízeních – Pokud by se uživatel zapomněl odhlásit na veřejném nebo sdíleném počítači, kdokoli by mohl získat přístup k jeho účtu.

Tento poslední bod je klíčový. Pokud se Microsoft v budoucnu rozhodne pro automatické přihlašování, bude nutné dbát na opatrnost při používání veřejných nebo pracovních zařízení.

Zdroj: Shutterstock

Jak se chránit, pokud Microsoft tuto změnu v budoucnu zavede?

I když zatím ke změně nedochází, stojí za to se na ni připravit. Pokud by Microsoft přestal zobrazovat otázku ohledně přihlášení, měli by uživatelé přijmout některá opatření:

Používat anonymní režim prohlížeče – Při přístupu k e-mailu nebo cloudu z cizího počítače se doporučuje používat „soukromé okno“ (např. InPrivate v Edge nebo Incognito v Chrome), které po zavření automaticky smaže relaci. Důsledně se odhlašovat – Pokud se přihlásíte na cizím zařízení, ujistěte se, že jste se po dokončení práce skutečně odhlásili. Nastavit vícefázové ověřování – I kdyby někdo získal přístup k vašemu účtu, nebude se moci přihlásit bez dalšího ověření (např. přes SMS nebo ověřovací aplikaci). Pravidelně kontrolovat aktivní relace – Microsoft nabízí možnost spravovat aktivní přihlášení a odhlásit se vzdáleně ze zařízení, na kterých už účet nepoužíváte.

Ačkoli šlo v tomto případě o chybu v komunikaci, Microsoft tím nechtěně otevřel zajímavou diskusi. Automatické přihlašování může přinést uživatelům pohodlí, ale zároveň otevírá nové bezpečnostní otázky. Ať už se Microsoft rozhodne tuto změnu v budoucnu zavést či nikoli, uživatelé by měli být připraveni chránit své účty.

Co si o tom myslíte vy? Měla by být možnost automatického přihlášení výchozím nastavením, nebo by měli mít uživatelé vždy možnost volby?