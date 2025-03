Microsoft spouští Disaster Recovery Plus: Obnova Cloud PC do 30 minut

Microsoft přichází s novinkou, která může změnit pravidla hry v oblasti zálohování a obnovy dat. Windows 365 Disaster Recovery Plus nabízí ultrarychlé zotavení Cloud PC, minimální riziko ztráty dat a pokročilé možnosti pro firmy, které si nemohou dovolit výpadky. Co přesně novinka přináší a proč by vás měla zajímat?