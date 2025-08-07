Microsoft chce udělat WinUI skutečně open source. Ale nebude to hned
Windows UI Library (WinUI) je moderní framework pro tvorbu uživatelského rozhraní na Windows, který umožňuje vývoj v jazycích jako C++, .NET nebo Win32. Na rozdíl od starších technologií (např. WPF nebo UWP) cílí WinUI na responzivní, elegantní a přístupná rozhraní, podobně jako například Flutter nebo React Native, ale výhradně pro Windows.
Microsoft teď oznámil, že chce tento framework učinit opravdu otevřeným. Jenže co přesně znamená ono „truly open source“? A proč je kolem toho takový rozruch?
Plán ve čtyřech fázích: Otevřenost na etapy
V příspěvku na GitHubu sdílela hlavní softwarová inženýrka Beth Pan konkrétní plán. Cesta k plné otevřenosti má čtyři fáze:
- Zpřístupnění interního kódu – Microsoft začne pravidelně synchronizovat interní vývoj s veřejným repozitářem na GitHubu. To má začít po vydání Windows App SDK 1.8 (plánováno na srpen 2025).
- Možnost sestavení kódu – Externí vývojáři budou moci repozitář plně naklonovat, sestavit a využít oficiální dokumentaci pro nastavení vývojového prostředí.
- Příspěvky od komunity – Microsoft otevře prostor pro pull requesty, tedy příspěvky od komunity, včetně možnosti spouštět testy.
- Přesun vývoje na GitHub – GitHub se má stát primárním místem pro vývoj, správu chyb i komunikaci s komunitou.
Zdroj: Shutterstock
Problém: Hluboké propojení s uzavřeným kódem Windows
Zní to slibně. Proč ale tolik skeptiků?
Protože realita je složitější. WinUI totiž není izolovaný framework. Významná část jeho funkcí je napojená na proprietární vrstvy Windows – tedy části systému, které Microsoft nikdy neuvolní. Otevřít celý WinUI tedy není jen otázkou nahrání kódu na GitHub, ale spíš chirurgické separace toho, co lze zveřejnit, od toho, co musí zůstat uzavřené.
Beth Pan to otevřeně přiznává: „Naším aktuálním cílem je vytvořit základy, které budou dávat smysl přispěvatelům a zároveň zvýší transparentnost.“
Jinými slovy – dřív než se vůbec dostaneme k nějakému open-source vývoji, čeká Microsoft interní práce na modularizaci a oddělení komponent.
Komunita reaguje: Nadšení i opatrnost
Většina vývojářů v komunitě přijala oznámení pozitivně. Oceňují, že Microsoft vůbec udržuje WinUI při životě a že deklaruje otevřenější přístup. Vývojáři dlouho volali po větší transparentnosti i možnosti přispívat – a teď se jim (možná) otevírá příležitost.
Ale zároveň zaznívá opatrnost: bez konkrétního harmonogramu a s vědomím, že Microsoft má v minulosti mnoho případů nejasných nebo odložených open-source projektů, zůstává otázka, kdy (a jestli vůbec) bude WinUI skutečně plně otevřený.