Microsoft připravuje Windows 11 25H2. Proč je to možná promarněná šance
Jenže zatímco by se mohlo zdát, že nás čeká vlna novinek, realita je o poznání střízlivější. 25H2 nebude žádný revoluční balík funkcí, ale spíše mírná evoluce. Microsoft totiž sám přiznává, že součástí aktualizace bude spíše odstraňování starších komponent, než přidávání výrazně nových možností. Mezi oběťmi je například PowerShell 2.0, což běžný uživatel ani nezaregistruje, ale firemní administrátoři či technicky zdatnější jedinci už možná ano.
Co nás tedy vlastně čeká?
Na otázku, zda 25H2 přinese nějaké nové funkce, nelze odpovědět úplným „ne“. Microsoft totiž již dříve vysvětlil, že tato aktualizace bude fungovat jako enablement package. To znamená, že většina novinek už je dávno součástí systému, jen zatím nejsou „zapnuté“. Samotná aktualizace tak v podstatě pouze aktivuje skryté schopnosti, které se do Windows dostaly dříve prostřednictvím menších updatů.
Pro běžného uživatele to znamená, že žádný velký „wow efekt“ se konat nebude. Nějaké drobnosti a úpravy samozřejmě dorazí – bez toho by Microsoft těžko mohl prezentovat každoroční aktualizaci – nicméně zásadní změny se čekat nedají. A pokud už se něco významnějšího objeví, půjde velmi pravděpodobně o AI funkce určené pro Copilot+ PC, což je kategorie zařízení, ke které má dnes přístup jen malá část uživatelů. A z té hromady funkcí je zrovna Copilot zbytečně tlačený na sílu a vnucován uživatelům, což vypovídá o jeho užitkovosti.
Načasování budí rozpaky
Celá situace působí trochu zvláštně. Microsoft se totiž v poslední době snaží intenzivně donutit uživatele Win10, aby přešli na Win11 – zejména s blížícím se ukončením podpory starší verze. Logicky by se tedy nabízelo, aby letošní velká aktualizace přinesla něco opravdu atraktivního, co by váhající přesvědčilo. Místo toho ale dostaneme spíše kosmetické změny, které nikomu dech nevyrazí.
Dá se proto spekulovat, že Microsoft šetří výraznější novinky až na příští rok, kdy skončí i prodloužená podpora Windows 10 a kdy možná přijde čas na něco většího – ať už půjde o masivní 26H2 update, nebo o Windows 12.